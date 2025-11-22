  • BIST 10922.86
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

İçişleri Bakanlığı’ndan genç kızla ilgili açıklama

Vatandaşlık süreci yasalar çerçevesinde yürütülüyor
İçişleri Bakanlığı’ndan genç kızla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç kızla ilgili tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yaparak, sürece ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, hem devlet kurumlarının hem ailenin hem de genç kızın avukatının ilk günden itibaren çözüm için birlikte çalıştığını belirtti.

Açıklamada, genç kızın durumunda yaşanan sıkıntıların kendisinden kaynaklanmadığı, ancak ülkede yaşam için zorunlu olan birtakım resmi belgelerin bulunmamasının süreçte gecikmeye neden olduğu ifade edildi. Bakanlık, KKTC yasalarına göre ülkede yaşayan herkesin belirli belgeleri bulundurmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerek, bunun tüm ülkelerde geçerli olan evrensel bir uygulama olduğunu vurguladı.

“18 yaş kriterini karşılıyor, deport söz konusu değil”

Bakanlık açıklamasında, genç kızın KKTC’de doğmuş olmasının ve 18 yaşına kadar ülkede yaşamış olmasının, yürürlükteki “18 yaş vatandaşlık kriterlerini” karşıladığını belirtti. Bu nedenle genç kız için sınır dışı edilme (deport) durumunun söz konusu olmadığı kaydedildi.

Genç kızın bu kriterleri karşılaması nedeniyle vatandaşlığa müracaat hakkı bulunduğu, mevcut uygulamada evraklarını eksiksiz sunan çok sayıda gencin Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alındığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu konuda tüm taraflarca toplumsal mutabakat vardır” denildi.

“TC kimliğinin olmaması, KKTC vatandaşlık başvurusunu engelliyor”

Bakanlık, genç kızın doğduğu dönemde anne ve babasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması nedeniyle doğuştan TC vatandaşlığı hakkına sahip olduğunu ancak ailevi sebeplerle bu kimliğin alınmamış olmasının bugün KKTC vatandaşlığına başvuru yapılmasını engellediğini bildirdi.

Büyükelçilik devreye girdi: Başvuru alındı

Sürecin çözümü için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“Türkiye Büyükelçiliğimiz konuyla yakından ilgilenmiş; aile, avukat ve genç kızla yapılan görüşmelerin ardından TC Gazimağusa Başkonsolosluğu, bugün sabah itibarıyla genç kızın vatandaşlık müracaatını almış ve işlemleri başlatmıştır.”

“Evraklar tamamlandığında Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık sağlanacak”

İçişleri Bakanlığı, gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından genç kızın Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC vatandaşlığına alınması için gereken adımların atılacağını duyurdu.

Açıklamada, “Süreç, yasalar çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyuna gösterilen duyarlılık için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

