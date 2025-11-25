İki Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Çelik Bariyerlere Çarparak Yaralandılar

  • BIST 10857.17
Ülke genelinde dün akşam saatlerinde iki ayrı noktada alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazaları meydana geldi. Her iki kazada da araçlar çelik bariyerlere çarparak durabildi.
Ülke genelinde dün akşam saatlerinde iki ayrı noktada alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazaları meydana geldi. Her iki kazada da araçlar çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Geçitkale–Alaniçi yolunda 150 promil alkollü sürücü kaza yaptı

İlk kaza, 24 Kasım 2025’te saat 18.30 sıralarında Geçitkale–Alaniçi Anayolu’nun 3-4. kilometreleri arasında meydana geldi.
45 yaşındaki A.R 150 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla Alaniçi yönünde seyrettiği sırada çembere geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan A.R, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Girne–Tatlısu yolunda 217 promil alkollü sürücü bariyerlere iki kez çarptı

Aynı gün saat 22.30 sıralarında ikinci kaza Girne–Tatlısu Anayolu’nun 16-17. kilometrelerinde yaşandı.
48 yaşındaki S.S, 217 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki araçla Girne istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

S.S'nin aracı önce yolun solundaki çelik bariyerlere, ardından savrularak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. S.S hakkında da aynı şekilde alkollü araç kullanmak ve kaza yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

