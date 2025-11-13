İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

Girne’de ve Dikmen'de alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan iki kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün 21.00 sıralarında İbrahim Soğuk (E-44), 142 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla seyrederken öncelik hakkı vermeyerek Cansu Cihangir (K-28)’in kullandığı araca çarptı.
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
-146 miligram alkollü sürücü karşı şeride geçerek kazaya neden oldu
Dikmen’de Hasan Soyutok (E-33), 146 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla yolun sağına geçerek karşıdan gelen Caner Kurumuş’un (E-28) aracıyla çarpıştı.
Dün 23.00 sıralarında yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Zanlı alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.