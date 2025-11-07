İskele’de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün İskele’de, B.C.’nin (E-30) ikametgahında yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi, bir adet boş kovan, yaklaşık 17 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi.
Elde edilen maddeler ve silahlar emare olarak alınırken, B.C. tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.