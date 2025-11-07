  • BIST 10978.5
İskele'de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

İskele’de bir evde yapılan aramada tabanca, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi; zanlı B.C. tutuklanarak soruşturma başlatıldı.
İskele’de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün İskele’de, B.C.’nin (E-30) ikametgahında yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi, bir adet boş kovan, yaklaşık 17 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi.

Elde edilen maddeler ve silahlar emare olarak alınırken, B.C. tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatıldı.

