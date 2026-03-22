İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldü

İzmir’deki Bahar Bayramı’na KKTC Damgası

Türk dünyasından pek çok ülkenin katıldığı kutlamalarda, KKTC standı ve KKTC ekibinin sergilediği halk dansları performansı etkinliğe damgasını vurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen Bahar Bayramı etkinlikleri, İzmir Kültürpark’ta renkli görüntülere sahne oldu. Türk dünyasından pek çok ülkenin katıldığı kutlamalarda, KKTC standı ve KKTC ekibinin sergilediği halk dansları performansı etkinliğe damgasını vurdu.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi’nin katkılarıyla kurulan KKTC standı, İzmirlilerin akınına uğradı. Kıbrıs’a özgü geleneksel lezzetlerin tadıma sunulduğu, el işi ürünlerin sergilendiği ve tarihi-turistik mekanların tanıtıldığı stant ziyaretçilerden tam not aldı.

Kutlamaların en dikkat çekici anları ise sahnede yaşandı. Gazimağusa Halk Dansları Derneği tarafından icra edilen Kıbrıs karşılaması, çiftetelli ve susta gibi geleneksel oyunlar izleyicilerden büyük alkış topladı. Kıbrıs ezgileri eşliğinde tempo tutan İzmirliler, danslara coşkuyla eşlik ederek bayram sevincini paylaştı.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın da yer aldığı programda; yumurta boyama, ateşten atlama ve demir dövme gibi kadim ritüellerle baharın gelişi hep birlikte kutlandı.

  • Tufan Erhürman: Uzun vadede her zaman medeniyet kazandı21 Mart 2026 Cumartesi 14:27
  • Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği kabul etti20 Mart 2026 Cuma 12:58
  • Paşaköy Vadili yolunda trafik kazası20 Mart 2026 Cuma 12:20
  • Alkollü sürücü kaza yaptı20 Mart 2026 Cuma 12:19
  • Kıbrıs'taki İngiliz üsleri kapanacak mı?20 Mart 2026 Cuma 11:41
  • Bayram boyunca hava nasıl olacak?20 Mart 2026 Cuma 11:33
  • Bayramınız kutlu olsun20 Mart 2026 Cuma 11:28
  • Lefkoşa'da bıçaklama20 Mart 2026 Cuma 11:27
  • NOTAM’ın aktif hale gelirse Ercan Havalimanı’ndan kalkışlarda rötar ihtimali19 Mart 2026 Perşembe 13:49
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?19 Mart 2026 Perşembe 13:45
