İzmir’deki Bahar Bayramı’na KKTC Damgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen Bahar Bayramı etkinlikleri, İzmir Kültürpark’ta renkli görüntülere sahne oldu. Türk dünyasından pek çok ülkenin katıldığı kutlamalarda, KKTC standı ve KKTC ekibinin sergilediği halk dansları performansı etkinliğe damgasını vurdu.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi’nin katkılarıyla kurulan KKTC standı, İzmirlilerin akınına uğradı. Kıbrıs’a özgü geleneksel lezzetlerin tadıma sunulduğu, el işi ürünlerin sergilendiği ve tarihi-turistik mekanların tanıtıldığı stant ziyaretçilerden tam not aldı.

Kutlamaların en dikkat çekici anları ise sahnede yaşandı. Gazimağusa Halk Dansları Derneği tarafından icra edilen Kıbrıs karşılaması, çiftetelli ve susta gibi geleneksel oyunlar izleyicilerden büyük alkış topladı. Kıbrıs ezgileri eşliğinde tempo tutan İzmirliler, danslara coşkuyla eşlik ederek bayram sevincini paylaştı.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın da yer aldığı programda; yumurta boyama, ateşten atlama ve demir dövme gibi kadim ritüellerle baharın gelişi hep birlikte kutlandı.