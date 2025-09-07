  • BIST 10587.03
  • Altın 4842.502
  • Dolar 41.2743
  • Euro 48.4654
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı

» »
Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı
Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı

Green Pedal Spor Kulübü Derneği ve Tanyel’s Smile iş birliğiyle düzenlenen bisiklet sürüşünden elde edilen bağışlarla Lefkoşa Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı.

Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sürüş Mağusa’dan başlayarak Lefkoşa Onkoloji Servisi’nde sona erdi. Sürüş boyunca katılımcılar farklı noktalardan sürüşe dahil oldu.

Etkinlik, kanserle mücadele eden hastalara destek olmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan, bağış yapan ve destek veren kurum, kuruluş ve bireylerin katkılarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Onkoloji Servisi’ne ECG-301 12 Kanallı EKG Cihazı bağışlandı.

Bunun yanında, servisin yataklı çocuk bölümünde bulunan oyun odasına çocukların eğitimlerini takip edebilmesi ve oyun oynayabilmesi için beş adet tablet alındı.

Açıklamada, Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nin toplumsal faydayı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
  • Korgeneral Bedrettin Demirel'in oğlu, gelini ve torunu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti09 Eylül 2025 Salı 13:18
  • YSK'dan açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü09 Eylül 2025 Salı 13:16
  • Hristodulidis, Kuzey’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü09 Eylül 2025 Salı 12:19
  • Suçunu itiraf etti...09 Eylül 2025 Salı 12:12
  • Evden ve arabadan uyuşturucu fışkırdı09 Eylül 2025 Salı 12:05
  • Parayı kasa yerine cebine koydu...09 Eylül 2025 Salı 11:59
  • Girne’de Şok Olay: Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp Davası09 Eylül 2025 Salı 11:55
  • Pazartesi günü ders zili çalıyor09 Eylül 2025 Salı 11:40
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti