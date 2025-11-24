  • BIST 10906.22
  • Altın 5563.29
  • Dolar 42.431
  • Euro 49.0309
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Kanunsuz avlanan 5 kişiye yasal işlem

» »
Aydınköy’de 1 kişinin adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile ve Serdarlı’da 4 kişinin Serdarlı Barajı’na 500 metreden daha az bir mesafeye yaklaşmak suretiyle olmak üzere, toplam 5 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.
Kanunsuz avlanan 5 kişiye yasal işlem

Polis ekipleri ile Av Korucuları tarafından Büyük Av Mevsimi kapsamında ülke genelinde dün yapılan kontroller sonucunda Aydınköy’de 1 kişinin adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile ve Serdarlı’da 4 kişinin Serdarlı Barajı’na 500 metreden daha az bir mesafeye yaklaşmak suretiyle olmak üzere, toplam 5 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”24 Kasım 2025 Pazartesi 11:31
  • CTP’de kurultaya doğru.. Parti içi dengeler yeniden şekilleniyor24 Kasım 2025 Pazartesi 11:09
  • Acil B RH (+) kan aranıyor24 Kasım 2025 Pazartesi 10:47
  • Murat Şenkul: Galerinin tehdit edildiğini biliyorduk; sınır güvenliği acilen güçlendirilmeli24 Kasım 2025 Pazartesi 10:43
  • Girne’de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu24 Kasım 2025 Pazartesi 10:37
  • Girne'de oto galeri kundaklama! İşte detaylar...24 Kasım 2025 Pazartesi 10:20
  • Genel Kurul bugün toplanacak24 Kasım 2025 Pazartesi 10:16
  • "Huzur Operasyonu" bilançosu 59 Tutuklu ,1492'ye dava!24 Kasım 2025 Pazartesi 10:05
  • KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!24 Kasım 2025 Pazartesi 10:01
  • Bu hafta hava nasıl oılacak?24 Kasım 2025 Pazartesi 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti