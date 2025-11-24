Kanunsuz avlanan 5 kişiye yasal işlem

Aydınköy’de 1 kişinin adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile ve Serdarlı’da 4 kişinin Serdarlı Barajı’na 500 metreden daha az bir mesafeye yaklaşmak suretiyle olmak üzere, toplam 5 kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.