Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Gazimağusa’da yangın

Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Gazimağusa’da dün meydana gelen üç ayrı yangın maddi zarara yol açtı.

Karaoğlanoğlu’nda motor evinin bahçesinde yangın

Sabah saat 08.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Esen Sokak üzerinde bulunan bir ikametgaha ait motor evinin bahçe kısmında çıkan yangında, 2 adet su motoru, televizyon, bilgisayar ekranı, ahşap malzemeler, elektrik aksamları ile muhtelif palet ve tahtalar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmetçik’te park halindeki araç alev aldı

Aynı gün öğle saatlerinde, 14.00 sıralarında Mehmetçik’te Avcılar Sokak’ta, arızalı olduğu için evinin önünde park halinde bulunan EB 462 plakalı salon araçta yangın meydana geldi. İlk incelemelere göre, yangının araç içerisinde yanık bırakılan sigaradan çıktığı düşünülüyor. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, aracın bagaj kısmı hariç diğer bölümleri tamamen yandı. Ayrıca, yangının sirayet etmesi sonucu ahşap tavşan kümesi, masa, sandalye, anahtar setleri ve çeşitli hurda araç parçaları da zarar gördü. Yükselen ısı nedeniyle evin kapı ve pencere camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da mutfakta unutulan tencere yangına neden oldu

Akşam saat 20.00 sıralarında ise Gazimağusa’da Çilek Sokak üzerindeki bir apartman dairesinin mutfağında yangın çıktı. Ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alev alması sonucu başlayan yangında, mutfak dolapları, aspiratör, gaz ocağı, elektrikli çaydanlık, lambalar ve çeşitli mutfak gereçleri yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfak ve koridor duvarları islenirken, yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soruşturma sürüyor.