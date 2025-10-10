KIB-TEK, 13-14 Ekim'de kesinti yapılacak bölgeleri duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim bakım çalışması nedeniyle 14 Ekim salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında Doğanköy–Ciklos mevkii ile Ciklos su pompalarının bulunduğu bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Ayrıca 13 Ekim pazartesi günü Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova’da, “13 adet depoya elektrik akım temini” çalışması kapsamında 09.00-10.00 saatleri arasında bir saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
