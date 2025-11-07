KIB-TEK: “Tozlu hava ve nem, yüksek gerilim hatlarında kısa devreye yol açtı”

  • BIST 10978.5
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bu sabah ülke genelinde yaşanan geniş kapsamlı elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, yüksek gerilim hatlarında bulunan cam izolatörlerde tozlu hava ve nemin birleşmesi sonucu kısa devreler meydana geldiği, bu nedenle sistemin kendini korumaya alarak santrallerin geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, izolatörlerin bakım ve temizlik çalışmalarının her yıl bahar döneminde düzenli olarak yapıldığı ve bu yıl da eksiksiz şekilde tamamlandığı vurgulandı. Ancak son dönemde ülkeye daha sık aralıklarla gelen toz bulutları, artan çiğ oranı ve yağışsız, kurak hava koşullarının izolatör yüzeylerinde iletken tabaka oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

KIB-TEK, bu durumun yalnızca KKTC’ye özgü olmadığını, benzer iklim koşullarına sahip bölgelerde de karşılaşılan teknik bir sorun olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, çevresel etkenlerden daha az etkilenen silikon izolatörlerin kullanımına geçiş sürecinin başlatıldığı duyuruldu. İhale sürecinin tamamlandığı, malzemelerin ülkeye gelmeye başladığı ve dönüşüm tamamlandığında benzer arızaların yaşanma ihtimalinin önemli ölçüde azalacağı bildirildi.

Kurum, kesinti nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetten dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, anlayışları için teşekkür etti.

