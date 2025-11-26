Kıbrıs ile Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzaladı

  • BIST 10910.94
Nikos Hristodulidis ve Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun, iki ülke arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırmasını ve elektrik bağlantısını öngören anlaşmaları Beyrut’ta imzaladı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ve Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun Güney Kıbrıs ile Lübnan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı.

Cyprustimes.com’un haberine göre anlaşma, Hristodulidis’in bugün kalabalık bir heyetle gittiği Beyrut’ta Aoum ile görüşmesi sırasında imzalandı. Hristoduolidis anlaşmayı “tarihi” olarak nitelediği açıklamasında “bugün bu imza ile güçlü bir siyasi mesaj veriyoruz” dedi. Anlaşmanın, Güney Kıbrıs-Lübnan özellikle enerji ve altyapılar gibi kritik alanlarda iş birliği perspektifini güçlendirdiğini söyledi.

İki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulması yönündeki görüşmelerinin de başladığını açıklayan Hristodulidis elektrik bağlantısının sürdürülebilirlik araştırması için bugün Dünya Bankası’na ortak başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Philenews.com Hristodulidis ve Aoun’un bugün gerek Güney Kıbrıs ve Lübnan açısından özel öneme sahip gerek Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya geniş bir etkisi olacak anlaşmalar imzalandığını aktardı ve iki liderin ortak açıklamasına dayanarak ilk değerlendirmeleri aktardı.

Buna göre, Güney Kıbrıs-Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya, Lübnan-İsrail MEB sınırlandırılması örneğinde olduğu gibi Lübnan Devlet Başkanı tarafından imzal atıldığı, Lübnan meclisi tarafından onaylanmasına gerek olmadığı savunuldu.

İki taraf arasında elektrik bağlantısı kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında elektrik bağlantısıyla ilgili sürdürülebilirlik araştırması için Dünya Bankası’na ortak başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bu anlaşma için daha önce Güney Kıbrıs’ta yapılan görüşmelerde, projenin Arap Körfezi’nden ülkelerin bu projeyi finanse etmeye ilgi gösterdiği hatırlatıldı.

İki ülke, iki MEB’e yayılabilecek olası yatakları ortak değerlendirme görüşmelerine başlayacak

Habere göre bugün Beyrut’ta imzalanan anlaşmalar, Güney Kıbrıs ve Lübnan’ın Suriye ile MEB sınırlandırması için paralel görüşmeler başlatması yolunu da açtı. Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın Suriye ile olası MEB sınırlandırma anlaşmasının Türkiye’nin Mavi Vatan’ına “ciddi darbe vurduğu” öne sürüldü.

Bugün uzlaşılanlar çerçevesinde ülke güvenliğini garanti edebilmesi için Lübnan silahlı kuvvetleri güçlendirilecek, bu güçlendirme gerek Rum yönetimi gerekse Avrupa Birliği tarafından yapılacak.

Güney Kıbrıs’ın AB Dönem başkanlığı sırasında ilan edilecek Akdeniz Anlaşması çerçevesinde Lübnan’da çeşitli Avrupa programları yürütülecek. AB ve bölge devlet başkanları arasında toplantı 23-24 Nisan’da Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek

