Basın-Sen ve KTGB, Gazetecilere Yönelik Tehditlere Tepki Gösteriyor
"Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez"
CTP'de kurultaya doğru.. Parti içi dengeler yeniden şekilleniyor
Baf bölgesindeki büyük yangın kontrol altına alındı
Acil B RH (+) kan aranıyor
Murat Şenkul: Galerinin tehdit edildiğini biliyorduk; sınır güvenliği acilen güçlendirilmeli
4. Çocuk Hakları Festivali Kızılbaş Parkı'nda yapıldı
Girne'de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu
Maviş: Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz
Girne'de oto galeri kundaklama! İşte detaylar...
Genel Kurul bugün toplanacak
"Huzur Operasyonu" bilançosu 59 Tutuklu ,1492'ye dava!
KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!
ABD–Ukrayna görüşmelerinde 'yeni çerçeve': Trump'ın tartışmalı barış planı revize ediliyor
Döviz güne nasıl başladı?
Rum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir
“Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”
Baf bölgesindeki büyük yangın kontrol altına alındı
Acil B RH (+) kan aranıyor
Murat Şenkul: Galerinin tehdit edildiğini biliyorduk; sınır güvenliği acilen güçlendirilmeli
4. Çocuk Hakları Festivali Kızılbaş Parkı’nda yapıldı
Maviş: Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz
Erhürman,20 yaşındaki "vatansız" kadın olayıyla ilgili açıklama yaptı
Reynar: Kameralar eşliğinde, adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.
Avukat Cemre İpçiler: Dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok güç gösterisine dönüşmüştür
Medya Etik Kurulu'ndan "huzur operasyonu" konusunda uyarılar
Nilden Bektaş Erhürman: Çevreyi bir kültür olarak benimsemeliyiz
Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi İlk Etap Çalışmaları 26 Kasım’da Başlıyor*
KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!
24.11.2025 10:01
KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!
Gazeteciye ve ailesine açık infaz emri verildi.
Özgür Gazete yaşanılan tehditleri manşetine taşıdı.
Diğer Haberler
Basın-Sen ve KTGB, Gazetecilere Yönelik Tehditlere Tepki Gösteriyor
İki örgüt, bu tehditleri kınamak ve basın özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım Salı günü saat 11.00’ de Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.
“Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”
Basın Emekçileri Sendikası’ndan Pınar Barut’a Yönelik Ölüm Tehditlerine Sert Tepki
CTP’de kurultaya doğru.. Parti içi dengeler yeniden şekilleniyor
Üç adaylı kurultay sert geçecek… Delegasyon bloklaşmış durumda… “İkinci tur kaçınılmaz” diyenlerin sayısı artıyor.
Acil B RH (+) kan aranıyor
Acil B RH (+) kan aranıyor
Murat Şenkul: Galerinin tehdit edildiğini biliyorduk; sınır güvenliği acilen güçlendirilmeli
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sabah saatlerinde kundaklanan galerinin bir süredir bir çete tarafından tehdit edildiğini belirterek, iki zanlının kısa sürede polis tarafından yakalandığını açıkladı.
Girne'de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu
Müdahaleyi Beğenmedi, Şiddete Başvurdu
Müdahaleyi Beğenmedi, Şiddete Başvurdu
Girne'de oto galeri kundaklama! İşte detaylar...
24 Kasım 2025 Pazartesi 10:20
Genel Kurul bugün toplanacak
24 Kasım 2025 Pazartesi 10:16
"Huzur Operasyonu" bilançosu 59 Tutuklu ,1492'ye dava!
24 Kasım 2025 Pazartesi 10:05
KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!
24 Kasım 2025 Pazartesi 10:01
Bu hafta hava nasıl oılacak?
24 Kasım 2025 Pazartesi 09:47
Erhürman,20 yaşındaki "vatansız" kadın olayıyla ilgili açıklama yaptı
23 Kasım 2025 Pazar 20:27
23 Kasım 2025 Pazar 20:27
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
23 Kasım 2025 Pazar 18:36
Reynar: Kameralar eşliğinde, adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.
23 Kasım 2025 Pazar 18:09
23 Kasım 2025 Pazar 18:09
Avukat Cemre İpçiler: Dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok güç gösterisine dönüşmüştür
23 Kasım 2025 Pazar 18:08
23 Kasım 2025 Pazar 18:08
Medya Etik Kurulu'ndan "huzur operasyonu" konusunda uyarılar
23 Kasım 2025 Pazar 12:57
23 Kasım 2025 Pazar 12:57
