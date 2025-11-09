KKTC’de üretilen hellim Yeşil Hattan geçemiyor

  • BIST 10924.53
KKTC’de üretilen hellimin henüz Yeşil Hattan Güney Kıbrıs’a veya yurt dışına ihracatının gerçekleşmediği ifade edildi.
Politis gazetesi: “Hellim Neden Hala Daha Yeşil Hattan Geçemedi?” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’de üretilen hellimin prosedürlerin uygulanmasındaki sorunlar ve KKTC’deki üretim yerlerinden kontrollerin sağlanamaması gibi sebeplerden Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a veya üçüncü ülkelere geçemediğini yazdı.

Gazete, Rum Tarım Bakanlığı Ürün Kalitesi Birimi yetkilisi Hristalla Konstantinu’nun gazetenin sorularına verdiği yanıtta, şu ana kadar KKTC’den Güney Kıbrıs’a hiçbir hellimin geçmediği bilgisini doğruladığını yazdı.

Konstantinu yaptığı açıklamada; Yeşil Hat Tüzüğü'nde, bazı hayvansal ürünler ve Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) çerçevesindeki hellimin ticaretine ilişkin yapılan düzenlemenin uygulanması konusunun mevcut olduğunu ve “sürece ilişkin konunun önümüzdeki dönemde çözüleceğini” iddia etti.

Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Andreas Andresu ise konuya ilişkin açıklamasında, KKTC’de dört üretim yerinin MİK belgesi aldığını ancak prosedür sorunları sebebiyle tüm süt üretim tesisleri, hayvan yemleri ve hayvanların yaşam koşullarına ilişkin kontrollerin henüz yapılamadığını öne sürdü.

Gazete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in konuya ilişkin açıklamasına da geniş yer verirken, eski AP milletvekili Niyazi Kızılyürek’in iddialarını da yansıttı.

Turgay Deniz açıklamasında özetle, Yeşil Hat Tüzüğü'ndeki “Ek III” kısmında, Yeşil Hat Tüzüğü'nden geçecek hellimlerin MİK’e uygunluğunu denetleyecek bir birimin belirlenmesi gerektiğini ancak 2021 yılı Nisan ayından beridir bu atamanın gerçekleşmediğini belirterek, Yeşil Hattan geçecek hellimleri denetleme mekanizmasının henüz uygulamaya konmadığını, bu sürecin tamamlanmasının Yeşil Hat ticaretinin boyutunun artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Gazete, eski AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in ise “Tatar ve grubunun, AB pazarında hellimi istemediklerini, iki devlet arasında anlaşma istediklerini” iddia ettiğini aktardı.

Kızılyürek, Hellimin MİK sertifikası almasından sonra Kıbrıslı Türkleri, edinecekleri faydalar konusunda ikna etme yönünde çok çaba sarf ettiklerini belirtirken, hellimin Yeşil Hat ticaretinin başlamasındaki asıl engelin ise hayvanların sağlığı sorunu olduğunu, bunun da kısa sürece çözüleceğine inandığını ifade etti.

