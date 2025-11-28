  • BIST 10932.64
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Komite’de bütçe maratonu bugün tamamlanıyor

Maliye Bakanlığı, YÖDAK, Faiz Farkı Fonu ve Gelirler Bütçesi bugün Komite gündeminde görüşülecek; 2026 bütçesinin madde madde görüşülmesi ve bütünün oylanmasıyla süreç sona erecek.
Komite’de bütçe maratonu bugün tamamlanıyor

Komite’deki bütçe maratonu bugün sona erecek.

Komite’nin bugünkü gündeminde Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Faiz Farkı Fonu ve Gelirler Bütçesi görüşülecek. Ardından 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütünün oylanması ile toplantı tamamlanacak.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı 13 Kasım’da görüşmeye başlamıştı.

