Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu bugün başlıyor

KKTC’nin 191 milyar 131 milyon TL olarak öngörülen 2026 yılı bütçesiyle ilgili komite görüşmeleri bugün başlıyor.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 10 gün sürecek 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeler 28 Kasım’da tamamlanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne gönderilen bütçeyle ilgili görüşmeler saat 10.00’da başlayacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşmasının ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edilecek. Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması sonrasında bütçenin madde madde görüşülmesine geçilecek. İlk gün Cumhuriyet Meclisi bütçesi ele alınacak.

Komite, cuma günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini görüşecek.

18 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Mahkemeler bütçeleri ele alınacak.

19 Kasım Çarşamba günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçeleri görüşülecek.

20 Kasım Perşembe günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

21 Kasım Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri görüşülecek.

25 Kasım Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

26 Kasım Çarşamba günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

27 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri ele alınacak.

Komite, 28 Kasım Cuma günü Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçesini görüşerek çalışmalarını tamamlayacak.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülüp bütünü oylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilecek.

