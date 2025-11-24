  • BIST 10888.02
Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Genel Kurul’da “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı" oybirliğiyle kabul edildi.
Genel Kurul’da Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

Komite başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu’nun raporu okumasının ardından CTP milletvekili Devrim Barçın söz alarak, bu yasayla birlikte tüm fonların ticari bakanlarla aynı şartlara sahip olacağını bunun da topluma daha ucuz maliyetli kredi imkanı sağlayacağını belirtti.

Barçın, bu tasarının Kooperatiflerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tasarı madde madde okunarak oybirliğiyle kabul edildi.

