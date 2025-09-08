KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!

Canan Onurer, bugün sabah, turist vizesiyle Kıbrıs’a gelen ve suç işleyen kişilerle ilgili haberler nedeniyle ‘yaşatmayız’ şeklinde tehdit mesajı aldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ülkede gazetecilere yönelik tehdit ve baskılar konusunda açıklama yaptı. Birliğin açıklamasında, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a turist vizesiyle gelip suç işleyen kişilerle ilgili haberleri yayınlayan gazetecilerin tehditlerle susturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Lefkoşa ve Demirhan’daki marketlerden içki çalan şahısların tutuklanıp deport edilmesine rağmen, haklarında çıkan haberlerin kaldırılması için tehditler savrulduğu belirtildi. Açıklamada, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü ve Birlik Genel Sekreteri Canan Onurer’in, bugün sabah, bahsi geçen şahıslardan “yaşatmayız” şeklinde bir tehdit mesajı aldığı ve olayın polise intikal ettiği kaydedildi.

Birlik, yaşanan olayın "münferit görünmesine karşın, meslektaşların her gün karşı karşıya kaldığı baskı ve tehditlerin bir yansıması" olduğunu vurguladı. Açıklamada, halkın habere ulaşma hakkının savunulmaya devam edileceği ve Gazeteciler Birliği'nin görevlerini yerine getirme kararlılığının sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, kontrolsüz girişler ve denetimsizlik nedeniyle oluşabilecek mağduriyetler konusunda yetkililerin derhal göreve çağrıldığı bildirildi. Birlik, tehdit ve baskıya maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurguladı.