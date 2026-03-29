KTOEÖS: 30 Mart'ta tüm okullarımızda grevdeyiz, sınavlar yapılmayacak

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlıkları görmezden geldiği savunularak, emekçilerin alım gücünü gerileten politikaların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, savaş nedeniyle derinleşen ekonomik kriz karşısında halkın alım gücünü korumak yerine halkın cebine yük bindirildiği öne sürülerek, bu yaklaşımın reddedildiği belirtildi.

Sendika, geleceği korumak, ülkede insanca yaşayabilmek ve adalet talebiyle tüm dayatmalara karşı tepki göstermek amacıyla sendikalarla dayanışma içerisinde grev ve eylem sürecine girildiğini kaydetti.

Bu kapsamda 30 Mart Pazartesi günü tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların gerçekleştirilmeyeceği ve Meclis önünde eylem düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunularak, hakların gasp edildiği, adaletsizliklerin arttığı ve kamu yararı aleyhine yasaların hayata geçirildiği iddia edilen mevcut hükümet görevden ayrılana ve ilgili tasarı geri çekilene kadar mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, açıklamasında “Şimdi direnme, baş kaldırma zamanıdır. Ya bugün hep birlikte direnip kazanacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz” ifadelerine yer verdi.