  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

KTOEÖS: 30 Mart'ta tüm okullarımızda grevdeyiz, sınavlar yapılmayacak

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstererek grev ve eylem kararı aldığını duyurdu.
KTOEÖS: 30 Mart'ta tüm okullarımızda grevdeyiz, sınavlar yapılmayacak

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlıkları görmezden geldiği savunularak, emekçilerin alım gücünü gerileten politikaların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, savaş nedeniyle derinleşen ekonomik kriz karşısında halkın alım gücünü korumak yerine halkın cebine yük bindirildiği öne sürülerek, bu yaklaşımın reddedildiği belirtildi.

Sendika, geleceği korumak, ülkede insanca yaşayabilmek ve adalet talebiyle tüm dayatmalara karşı tepki göstermek amacıyla sendikalarla dayanışma içerisinde grev ve eylem sürecine girildiğini kaydetti.

Bu kapsamda 30 Mart Pazartesi günü tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların gerçekleştirilmeyeceği ve Meclis önünde eylem düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunularak, hakların gasp edildiği, adaletsizliklerin arttığı ve kamu yararı aleyhine yasaların hayata geçirildiği iddia edilen mevcut hükümet görevden ayrılana ve ilgili tasarı geri çekilene kadar mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, açıklamasında “Şimdi direnme, baş kaldırma zamanıdır. Ya bugün hep birlikte direnip kazanacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti