KTÖS, okullarda yaşanan sorunları gündeme taşıdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda öğretmenler ve velilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, eğitim-öğretim yılının ilk iki haftasında okullarda yaşanan sorunları kamuoyu ile paylaştı.

Bugün itibarıyla 35 sınıf öğretmeni açığı bulunduğunu, kalabalık sınıflar nedeniyle derslerin aksadığını ve okulların bütçesiz bırakıldığını savunan Sendika yetkilileri, öğretmen eksikliklerinin giderilmemesi halinde sendikal haklarını kullanarak eylem ve greve gideceklerini açıkladı.

- Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş okulda yaptığı konuşmada, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nun yaşadığı sorunlara değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Şehit Yalçın İlkokulu’na gösterdiği özveriyi diğer okullarda göstermediğini savundu.

Maviş, "ülkede nüfus ve vatandaşlık politikası bulunmamasını" eleştirerek, “Bu politikanın yokluğu yalnızca eğitimi değil; sağlık, trafik, su ve elektrik gibi alanları da sekteye uğratıyor” dedi.

Üç yıl önce 300 öğrencisi bulunan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nun bugün 500 öğrenciye ulaştığını, buna rağmen beş öğretmen eksiği bulunduğunu ileri süren Maviş, “Bazı çocuklar hâlâ sınıf öğretmenleriyle tanışmadı” dedi.

Konteyner sınıfları “tiny house” olarak nitelendiren ve bu yıl okula üç adet prefabrik sınıf daha yerleştirildiğini söyleyen Maviş, “Bakanlık bunları konteyner değil prefabrik diye övünüyor ama övünülecek bir şey yok; tiny house da olsa villa da olsa bu nüfusa bu okullar yetmiyor” dedi.

“Bakan için her şey güzel görünebilir ama manzara ortada; konteynerler, kalabalık sınıflar ve eksik öğretmenler. Gerçek burada” diyen Maviş, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun da aynı sorunları yaşadığını kaydetti.

Maviş, “Seneye Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda okulda konteyner istemiyoruz, ek dersliklerle çözüm istiyoruz. Hamitköy’le burası arasına yeni bir okul yapılmalıdır” dedi.

Öğretmen eksikliğinin giderilmemesi halinde yarın öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini belirten Maviş, “Sorunlar çözülmedikçe derslerin başlaması da fark yaratmıyor” ifadelerini kullandı.

- Kaçmaz

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz ise, eğitim yılının ilk iki haftasında yaşanan sorunları kamuoyu ile paylaştı. Kaçmaz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunarak, “Okullarımızı grev noktasına sürükleyenler, iş greve gelince çocukların eğitim hakkını hatırlıyorlar” dedi.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda herhangi bir inşaat veya güçlendirme çalışması yapılmamasına rağmen üç konteyner sınıf bulunduğunu söyleyen Kaçmaz, bunu “plansızlık ve öngörüsüzlüğün göstergesi” olarak değerlendirdi.

Ülke genelinde 20 ilkokulda inşaat çalışmalarının sürdüğünü, hazirandan bu yana 30 yeni şube açıldığını söyleyen Kaçmaz, buna rağmen öğretmen atamalarının yapılmadığını öne sürdü.

Bugün itibarıyla 35 sınıf öğretmeni açığı bulunduğunu, ayrıca en az 18 rehber öğretmen ve 12 özel eğitim öğretmenine ihtiyaç olduğunu ileri süren Kaçmaz, okulların bütçesiz bırakıldığını savunarak, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçların öğretmen, yönetici ve velilerin özverisiyle karşılandığını söyledi.

Kaçmaz, “Öğretmen eksiklikleri giderilmezse sendikal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Eğitim hakkını savunmak için gerekirse grev de yapacağız, eylem de yapacağız” diye konuştu.

- Doğan

Veliler adına konuşan Hatice Doğan da, çocukların her yıl aynı sorunlarla karşılaştığını, öğrencilerin öğretmen eksiklikleri ve yetersiz fiziki koşullar nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

Türkçe bilmeyen öğrenciler için uyum ve rehabilitasyon sınıfları açılması gerektiğini söyleyen Doğan, kendi çocuğunun sınıfında yazı tahtasının bile bulunmadığını iddia etti.

Haziran ayında yapılan kayıtlarla öğrenci yoğunluğunun belli olmasına rağmen öğretmen atamalarının geç yapıldığını ve okulların hazırlıklarının tamamlanmadığını savunan Doğan, “Çocuklarımızın temel eğitim hakkı lüks değildir. Hak ettiğimiz koşulları istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doğan, öğretmenlerin eksiksiz göreve başlamaması halinde velilerin sendika ile birlikte daha geniş katılımlı bir eyleme gideceğini açıkladı.

- Mercan

Konuşmalar sırasında araya girerek söz alan öğrenci velisi Emine Mercan ise, dördüncü sınıfa giden kızının sağlık sorunları olduğunu belirterek, ağır çanta taşıdığını ve öğretmen eksikliği nedeniyle ders programlarının düzenli işlemediğini söyledi.

Mercan, “Çocukların eğitimindeki aksama devam ederse veliler olarak çözüm arayacağız ve gerekirse bireysel önlemler almak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.