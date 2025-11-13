  • BIST 10661.37
  • Altın 5725.75
  • Dolar 42.2484
  • Euro 49.1556
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden Fransa’da Örnek Niteliğinde Çalışma Ziyareti

» »
​​​​​​​Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyeti, Fransa’ya düzenlediği kapsamlı çalışma ziyareti kapsamında Touraine ve Paris bölgelerinde arıcılık sektörünün önde gelen kurum ve uzmanlarıyla bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden Fransa’da Örnek Niteliğinde Çalışma Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyeti, Fransa’ya düzenlediği kapsamlı çalışma ziyareti kapsamında Touraine ve Paris bölgelerinde arıcılık sektörünün önde gelen kurum ve uzmanlarıyla bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.

Program, bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve uluslararası iş birliği fırsatları bakımından ülkemiz arıcılığına yeni ufuklar kazandırdı.

 

Touraine Bölgesi Ziyaretleri

 

Heyet, Touraine bölgesinde gerçekleştirdiği teknik incelemelerde Villandry Şatosu Arılığı, Touraine Bal Kooperatifi ve Val de Loire Arıcılık Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında organik üretim uygulamaları, ana arı yönetimi, koloni sağlığı, direnç azaltımı ve sürdürülebilir bal üretimi konularında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.

Fransız üretim modelleri ve eğitim sistemleri yerinde incelenirken, Avrupa arıcılığındaki kalite ve verimlilik standartları değerlendirildi.

 

SNA ile Görüşme ve İş Birliği Adımları

 

Programın devamında heyet, Fransız Ulusal Arıcılık Federasyonu Sendikası (Syndicat National d’Apiculture – SNA) Başkanı Frank Aletru ile Paris’te bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, ülkemiz arıcılığının gelişimi adına olası iş birliği alanlarını görüşerek, iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

 

Başkan Hasan Kozok, SNA Başkanı Frank Aletru’ya Kıbrıs kültürüne özgü “Lefkara işi” el emeği bir hediyeyi takdim ederken şu ifadeleri kullandı:

 

“Buraya gelirken heyecanla, ama aynı zamanda büyük bir merakla geldim.

Genelde etkilenirdim, ama bu kez özelde çok şey öğrendim.

Farkındalığım değişti, bakış açım yenilendi.

Anladım ki bizdeki sorunların benzerleri Fransa’da da var.

Hatta bazı konularda ülkemiz arıcılığının Fransa’daki uygulamalardan daha olumlu yönleri olduğunu gördüm.

Özellikle bal ithalatı konusunda ülkemizde bal ithali izne tabi iken, Fransa’ya dünyanın birçok yerinden kontrolsüz biçimde bal ithal ediliyor.

Fransız üretici birlikleri bu konuda yoğun çaba harcıyor.

Bu gözlemler, bizdeki sorunların çözümünde de birlik olarak daha güçlü adımlar atmamız gerektiği düşüncesini pekiştirdi.

 

Paris Etabı ve Sektörel Paylaşımlar

 

Ziyaretin son etabı Paris’te gerçekleştirildi. Burada düzenlenen toplantılarda arıcılıkta yenilikçi teknolojiler, üretici birliklerinin dayanışma modelleri ve sürdürülebilir üretim politikaları ele alındı.

Program, katılımcıların farklı ülkelerdeki uygulamaları tanıması ve ülkemiz koşullarına uygun örnek modellerin geliştirilmesi bakımından büyük önem taşıdı.

 

Katılımcıların Değerlendirmeleri

 

Ziyarete katılan üreticiler ve temsilciler, programın hem öğretici hem de ilham verici olduğunu belirterek şu ortak görüşü dile getirdiler:

 

“Bu çalışma ziyareti, bilgi alışverişinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeni dostlukların, ortak vizyonların ve geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin temelini attı.”

 

Teşekkür ve Değerlendirme

 

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Fransız kurumlarına, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Birlik Başkanı Hasan Kozok, bu tür temasların ülke arıcılığı için büyük kazanımlar sağladığını belirterek, önümüzdeki süreçte de “üreten, öğrenen ve paylaşan bir arıcılık modeli” doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin sürdürüleceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 dilde mesaj... Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...12 Kasım 2025 Çarşamba 14:42
  • Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Gazimağusa’da yangın12 Kasım 2025 Çarşamba 13:54
  • 17-21 Kasım arası havan atışları yapılacak12 Kasım 2025 Çarşamba 13:53
  • KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmadı12 Kasım 2025 Çarşamba 13:51
  • AFAD: Akdeniz’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem12 Kasım 2025 Çarşamba 13:21
  • Merit yatırımları Hamburglu Türk gazetecilere anlatıldı12 Kasım 2025 Çarşamba 13:19
  • KTMMOB: Kıbrıs’ın güney kenarındaki aktif fay hattı yeniden hareketlendi12 Kasım 2025 Çarşamba 12:52
  • Hayvancılar Birliği bölgesel ziyaretlerine Kaleburnu’ndan başladı12 Kasım 2025 Çarşamba 12:39
  • Tahmini 4,1 büyüklüğünde deprem oldu12 Kasım 2025 Çarşamba 12:39
  • Özdenefe: Kadınların ekonomideki varlığı güçlendirilmeli12 Kasım 2025 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti