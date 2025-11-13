Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden Fransa’da Örnek Niteliğinde Çalışma Ziyareti

​​​​​​​Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği heyeti, Fransa’ya düzenlediği kapsamlı çalışma ziyareti kapsamında Touraine ve Paris bölgelerinde arıcılık sektörünün önde gelen kurum ve uzmanlarıyla bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.

Program, bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve uluslararası iş birliği fırsatları bakımından ülkemiz arıcılığına yeni ufuklar kazandırdı.

Touraine Bölgesi Ziyaretleri

Heyet, Touraine bölgesinde gerçekleştirdiği teknik incelemelerde Villandry Şatosu Arılığı, Touraine Bal Kooperatifi ve Val de Loire Arıcılık Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında organik üretim uygulamaları, ana arı yönetimi, koloni sağlığı, direnç azaltımı ve sürdürülebilir bal üretimi konularında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.

Fransız üretim modelleri ve eğitim sistemleri yerinde incelenirken, Avrupa arıcılığındaki kalite ve verimlilik standartları değerlendirildi.

SNA ile Görüşme ve İş Birliği Adımları

Programın devamında heyet, Fransız Ulusal Arıcılık Federasyonu Sendikası (Syndicat National d’Apiculture – SNA) Başkanı Frank Aletru ile Paris’te bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, ülkemiz arıcılığının gelişimi adına olası iş birliği alanlarını görüşerek, iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

Başkan Hasan Kozok, SNA Başkanı Frank Aletru’ya Kıbrıs kültürüne özgü “Lefkara işi” el emeği bir hediyeyi takdim ederken şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelirken heyecanla, ama aynı zamanda büyük bir merakla geldim.

Genelde etkilenirdim, ama bu kez özelde çok şey öğrendim.

Farkındalığım değişti, bakış açım yenilendi.

Anladım ki bizdeki sorunların benzerleri Fransa’da da var.

Hatta bazı konularda ülkemiz arıcılığının Fransa’daki uygulamalardan daha olumlu yönleri olduğunu gördüm.

Özellikle bal ithalatı konusunda ülkemizde bal ithali izne tabi iken, Fransa’ya dünyanın birçok yerinden kontrolsüz biçimde bal ithal ediliyor.

Fransız üretici birlikleri bu konuda yoğun çaba harcıyor.

Bu gözlemler, bizdeki sorunların çözümünde de birlik olarak daha güçlü adımlar atmamız gerektiği düşüncesini pekiştirdi.

Paris Etabı ve Sektörel Paylaşımlar

Ziyaretin son etabı Paris’te gerçekleştirildi. Burada düzenlenen toplantılarda arıcılıkta yenilikçi teknolojiler, üretici birliklerinin dayanışma modelleri ve sürdürülebilir üretim politikaları ele alındı.

Program, katılımcıların farklı ülkelerdeki uygulamaları tanıması ve ülkemiz koşullarına uygun örnek modellerin geliştirilmesi bakımından büyük önem taşıdı.

Katılımcıların Değerlendirmeleri

Ziyarete katılan üreticiler ve temsilciler, programın hem öğretici hem de ilham verici olduğunu belirterek şu ortak görüşü dile getirdiler:

“Bu çalışma ziyareti, bilgi alışverişinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeni dostlukların, ortak vizyonların ve geleceğe dönük güçlü iş birliklerinin temelini attı.”

Teşekkür ve Değerlendirme

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Fransız kurumlarına, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Birlik Başkanı Hasan Kozok, bu tür temasların ülke arıcılığı için büyük kazanımlar sağladığını belirterek, önümüzdeki süreçte de “üreten, öğrenen ve paylaşan bir arıcılık modeli” doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin sürdürüleceğini vurguladı.