  • BIST 10914.65
  • Altın 5684.653
  • Dolar 42.43
  • Euro 49.1921
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

LAÜ “Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile düzenlenen sempozyum çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
LAÜ “Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında organize edilen sempozyumda LAÜ ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri sürdürülebilir kalkınma ışığında çocuk haklarını farklı oturumlarda ele alarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifinden çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, çocuğa karşı aile içi şiddet ve hukuki koruma mekanizmaları, çocuğa yönelik cinsel şiddetle mücadelede hukukun rolü ve sürdürülebilir toplumlar, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı şiddet: hukuki düzenlemeler ve önleme politikaları, çocuk hakları ihlallerinde etkili soruşturma ve yargılama, iklim krizi ve çocuk hakları: sürdürülebilir yaşam, çocuk işçiliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma ve çocukların katılım hakkı gibi konularda sunum gerçekleştirildi.

Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki güçlü bağları sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda, çocuk haklarının hukuki boyutu disiplinler arası bir bakış açışıyla ele alınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm önerileri geliştirildi.

Sempozyum çocuk haklarının hukuksal temellerini, sürdürülebilir kalkınma perspektifinde çocukların refahını etkileyen politikaları ve uygulamaları inceleyerek, öğrencileri akademik çalışma ve savunuculuk konusunda teşvik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Siper Operasyonu” zanlısı Gazimağusa Limanı’ndan 48 tabancayı ülkeye getirdi26 Kasım 2025 Çarşamba 15:25
  • DAÜ-SEN: “Görevden alma önerisi işleri düzeltme için değil partizanlık için"26 Kasım 2025 Çarşamba 14:47
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da alkollü şekilde çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı26 Kasım 2025 Çarşamba 14:10
  • Kızıl Gerdan kuşunu yasak yöntemlerle avlarken yakalandı26 Kasım 2025 Çarşamba 12:49
  • Girne’de dolandırıcılık: Vatandaşlık işlemi vaadiyle 4 bin 875 Euro aldı26 Kasım 2025 Çarşamba 12:46
  • DAÜ'de Kriz! DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi?26 Kasım 2025 Çarşamba 12:40
  • DAÜ’de Deprem: VYK’nın Görevden Alınması Gündemde26 Kasım 2025 Çarşamba 12:21
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 10. yılını özel konserlerle kutluyor26 Kasım 2025 Çarşamba 10:42
  • Hava bugün nasıl olacak?26 Kasım 2025 Çarşamba 10:39
  • DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor iddiası26 Kasım 2025 Çarşamba 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti