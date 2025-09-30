Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı

​​​​​​​Lefke Belediyesi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Cittaslow Sunday” etkinlikleri kapsamında, bölge okullarında doğayı korumaya yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yedidalga İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tohum topu yapımına katıldı. Çocuklar, hem doğayı korumanın önemini öğrenirken hem de kendi elleriyle hazırladıkları tohum toplarını geleceğe bırakmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlikte yalnızca ağaç ve bitki tohumları değil, aynı zamanda kuş yemleri ve arılar için yararlı tohumlar da kullanıldı. Böylelikle doğaya katkı, yalnızca ağaçlandırma ile sınırlı kalmadı; kuşların ve arıların beslenmesine de destek sağlandı.

Cittaslow felsefesinin öne çıkardığı doğayla uyumlu yaşam, sürdürülebilirlik ve toplumsal katılım anlayışına uygun olarak düzenlenen etkinlik, çocuklarda çevre bilincini artırırken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Lefke bırakma hedefine katkı sundu.

Lefke Belediyesi yetkilileri, bu tür çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Çocuklarımız doğayla bütünleşerek öğrensin, gelecek için doğaya sahip çıksın” mesajı verdi.