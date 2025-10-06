  • BIST 10888.86
  • Altın 5285.299
  • Dolar 41.6856
  • Euro 48.654
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Lefkoşa Maratonu’na ilk 5 günde 6 binin üzerinde kayıt yapıldı

» »
“En özel adımlarımız” sloganıyla 12 Ekim Pazar günü koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için 29 Eylül’de başlayan kayıtlarda ilk 5 günde 6 binin üzerinde kayıt yapıldı.
Lefkoşa Maratonu’na ilk 5 günde 6 binin üzerinde kayıt yapıldı

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu ile Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd., Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaptığı açıklamaya göre, Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 11 Ekim tarihlerine kadar hafta içi 08.30-16.00; cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde yapılıyor.

Açıklamada, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ile LTB online mobil uygulamasından da kayıt yapılabileceği belirtildi.

10 ile 21 km için son kayıt tarihinin 10 Ekim Cuma saat 16.00, Çocuk Koşusu ile 4 km Halk Koşusu’na ise son kayıt tarihinin 12 Ekim Pazar saat 09.30 olduğu kaydedildi.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 km koşusu saat 07.00’da, 10 km koşusu saat 07.30’da, Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

Maraton’un geliri Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak

Maraton’dan elde edilecek tüm gelir özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu06 Ekim 2025 Pazartesi 12:41
  • İşler iyice karıştı... Erdoğan karşıtı Ümit Özdağ'dan da Tatar'a destek ziyareti ve açıklaması...06 Ekim 2025 Pazartesi 12:23
  • Denktaş: Hükümet bilerek memleketi batırma ve devleti ortadan kaldırma görevini yerine getiriyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:26
  • Yakın Doğu Koleji’nin Yıldızı, Dünya Devleriyle Aynı Kortta!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:23
  • Mimarlar Odası: Tüm projelerde kamu yararı gözetilmeli, planlama süreçlerinde mimarlara aktif rol verilmeli06 Ekim 2025 Pazartesi 11:21
  • Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:01
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları Çocukların Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:44
  • Ümit Özdağ Tatar'ı ziyaret etti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:38
  • “Dilerim kimse beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez”06 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti