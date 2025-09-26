Lefkoşa’da araç yangını

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangında, aracın motor bölümünde hasar meydana geldi.
Polisin soruşturması sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangında, aracın motor bölümünde hasar meydana geldi.
Polisin soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.