SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Lefkoşa'da Filistin Dayanışma Çadırı kuruldu

Gazze’de yaşanan zulme tepki olarak Lefkoşa Terminal’de Filistin Dayanışma Çadırı kuruldu, farkındalık etkinliği düzenlendi.
Lefkoşa'da Filistin Dayanışma Çadırı kuruldu

Filistin Dayanışma Çadırı’nın açılışının yapıldığı etkinlikte, “Filistin imani ve vicdani bir meseledir. Soykırım yapanlara, zalimlere, katillere dur de”, “Gazze’deki çocuk katliamına dur de” yazılı pankartlar asıldı, Gazze’de yaşananları gösteren fotoğraflar sergilendi. Etkinlikler, sonraki günlerde de sürecek.

Etkinlikte, "Kıbrıs-Filistin İnisiyatifi" adına Rauf Alhallaq, açıklama metnini okudu.

Alhallaq: “Bu suskunluk, zalimi cesaretlendirmekte, mazlumu ise ölüme terk etmektedir”

Rauf Alhallaq, Filistin Dayanışma Çadırı’nın vicdanların buluşma noktası olacağını belirterek, mazlum Filistin halkının sesi olmak ve zulme karşı sessiz kalmamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Alhallaq, “Bu çadır, sadece bir mekân değil; bir duruşun, bir bilincin ve bir vicdanın sembolüdür. Bugün bu çadırla birlikte, Kıbrıs’ta ve gönüllerimizde Filistin davasına olan sadakatimizi yeniden ilan ediyoruz. Kardeşlerimiz Gazze’de, Kudüs’te, Batı Şeria’da en temel haklarından mahrum bırakılırken, bizler burada susmamak, unutmamak ve unutturmamak için toplandık. Kurulan bu çadır, milli ve manevi değerlerimizden güç alan, adaletin, merhametin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir dünyanın özlemini dile getiren bir vicdan nöbetidir.” diye konuştu.

İsrail rejiminin Gazze’de başlattığı soykırımın üzerinden 700 günü aşkın bir zaman geçtiğini, 50 binden fazla şehit ve yüz binlerce yaralı olduğunu anımsatan Alhallaq; dünyayı susmakla, uluslararası kurumları insan hakları nutukları atıp bir şey yapmamakla itham etti. Alhallaq, insanları ayağa kalkmaya, meydanlara inmeye çağırarak, “Bu suskunluk, zalimi cesaretlendirmekte, mazlumu ise ölüme terk etmektedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkını da direnişe omuz vererek sokağa inmeye, mazlumun yanında net ve kararlı bir şekilde saf tutmaya çağıran Alhallaq, "mazlumun yanında olmanın imanın gereği olduğunu" vurguladı.

Alhallaq, “Kıbrıs Filistin İnisiyatifi çatısı altında, birçok sivil toplum kuruluşunun katkısıyla kurulan bu çadır, birlikte hareket etmenin bereketini de göstermektedir. Rabbimizden niyazımız odur ki; bu çadır, Filistin için bir bilinç ocağı, bir vicdan mektebi, bir umut pınarı olsun. Tüm halkımızı bu çadırı ziyaret etmeye, zulme karşı ses olmaya, Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

