Liberal Demokrasi Hareketi: Gençlerin umudu ve emeği siyasi malzeme yapılamaz!

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), kamu hizmetlerine girişte esas alınması gereken ölçütün liyakat olduğunu vurguladı.

Hareketin açıklamasında, yazılı ve sözlü sınav süreçlerinin gençlerin alın teriyle elde ettiği başarıyı güvence altına almak için var olduğu hatırlatıldı.

“KHK’NİN BAĞIMSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞ VE GENÇLERİN EMEĞİ SİYASİ BİR VAAT OLARAK KULLANILMIŞTIR”

Dün Başbakan Ünal Üstel’in “yazılıyı geçin, sözlüde gereken desteği biz vereceğiz” şeklindeki açıklamasına tepki gösterilen açıklamada, bu tutumun Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsızlığına gölge düşürdüğü ve gençlerin emeğini siyasi bir vaat olarak kullandığı ifade edildi.

LDH, yapmış olduğu açıklamada liberal demokrasi anlayışında devlet kurumlarının, iktidarların oy kaygısına göre değil, hukuk ve tarafsızlık ilkeleri temelinde çalışması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu gibi kurumların varlık sebebinin siyasetin nüfuzunu sınırlamak ve adaletli bir rekabet ortamı yaratmak olduğu kaydedildi. Hareket tarafından gençlerin geleceğinin bir liderin sözüne veya makamın himayesine indirgenemeyeceği vurgulandı.

“PARTİZANLIK VE TORPİL DÜZENİ, BİREYLERİN DEVLETE OLAN GÜVENİNİ ZEDELEMEKTEDİR”

Hareket açıklamasında, toplumda uzun süredir var olan partizanlık ve torpil düzeninin bireylerin devlete olan güvenini zedelediğine dikkat çekildi. Bu nedenle siyasilerin, Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden vaatlerde bulunmasının yalnızca yanlış değil, gençlere haksızlık olduğu ifade edildi.

LDH, gençlerin geleceğinin ancak şeffaf, öngörülebilir ve liyakate dayalı bir sistemle güvence altına alınabileceğini belirterek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun siyasi bir araç değil, toplumun ortak vicdanının kurumu olması gerektiğini vurguladı.

“SİYASET ELİYLE GÖLGELENEN HER SINAV, GENÇLERİN HAYALLERİNE VURULAN BİR DABEDİR”

Son olarak açıklamada, devletin asli görevinin bireyin özgürlüğünü güvence altına almak ve kurumların tarafsızlığını korumak olduğu hatırlatıldı. LDH, siyasetin gölgesinde yapılan her sınavın gençlerin hayallerine vurulan bir darbe olduğunu kaydetti.