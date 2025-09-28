Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sadece iki politikanın yarışı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Toplumsal uzlaşı ve değişim için tarihin doğru tarafında olmayı seçtiğini açıkladı.

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin yalnızca iki politikanın yarışı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Manavoğlu, “Kutuplaşmadan ve bölünmeden beslenecek olanlara geçit yok! Bu dönem her zamankinden çok daha sabırlı ve sebatlıyım. İlk günden itibaren bu seçime iki politikanın yarışı olarak bakılmaması gerektiğini, bu oyunun içine çekilmememiz gerektiğini söyledim. Hiç kimse bu oyunlara gelmesin” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin çok ciddi bir değişime ihtiyacı olduğunu belirten Manavoğlu, toplumun farklı kesimlerinde görülen mutsuzluk, umutsuzluk ve huzursuzluğun bu seçimin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Manavoğlu, “Bu yüzden bu seçimde tarihin doğru tarafında olmayı seçtim. Toplumun büyük çoğunluğunun da benimle aynı düşüncede olduğunu hem duyuyorum hem de seziyorum. Toplumsal uzlaşıyla, birleşerek, çocuklarımız için, geleceği hep birlikte inşa edeceğimiz bir döneme doğru ilerliyoruz” dedi.