  • BIST 11048.13
  • Altın 5161.804
  • Dolar 41.5813
  • Euro 48.8458
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Mavi Vatan’a Norveç de geldi Türkiye yok

» »
Doğu Akdeniz’de meydan ABD-Katar ittifakıyla petrol arayan Rumlara kaldı. Onlara 5 bin mil uzaktan gelen Norveç eklendi. Norveç bayraklı gemi, bize ait sahada çalışmaya başladı. Emekli amiral Gürdeniz, “Donanma harekete geçmeli” uyarısı yaptı.
Mavi Vatan’a Norveç de geldi Türkiye yok

Türkiye’nin 1 milyar 455 milyon dolar değerindeki Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis, Abdülhamid Han ile Barbaros Hayreddin Paşa sondaj ve sismik araştırma gemileri Doğu Akdeniz’den çekildi.

 

Emin ÖZGÖNÜLEmin ÖZGÖNÜL /Sözcü

 

Meydan, Rumlara kaldı. Katar ve ABD’li şirketlere ait gemiler Türk deniz yetki alanı ve münhasır ekonomik bölge civarında sondaj yaparken onlara Norveç de eklendi.

RUM YÖNETİMİ KİRALADI

ABD ve Katar şirketlerine ait Valaris DS-9 gemisinin ardından Güney Kıbrıs, Norveç’e ait “Ramform Hyperion” adlı sismik gemiyi kiraladı. Japonya Nagazaki’den hareket edip yaklaşık 5 bin deniz mili yol kat ederek Kıbrıs’a gelen gemi Navtex de ilan edilen bölgede sismik araştırmalara başladı ancak daha ilk günden kıta sahanlığımızı ihlal etti.

DIŞİŞLERİ: DERHAL TERK ET

KKTC Dışişleri Bakanlığı bu gelişme üzerine, “Norveç bayraklı geminin KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu faaliyet ve Navtex’i protesto ediyoruz. Gemi bir an önce kıta sahanlığını terk etmelidir” açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de bu açıklamayı destekledi.

‘İHLAL OLURSA MÜDAHALE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Eylül günü yaptığı açıklamada, “KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına güvence sağlayacağız. Onların hakkı bizim hak ve menfaatlerimizdir” demişti. Milli Savunma Bakanlığı da 23 Ocak 2025 Valaris DS-9 gemisinin Doğu Akdeniz’deki sondajları için “Deniz yetki alanımızın dışında ve 11.5 mil güneyindeki faaliyetler izlenmektedir. Kıta sahanlığımıza karşı yapılacak bir ihlal sahada engellenecektir” açıklaması yapmıştı.

Gemilerimiz Karadeniz’de

Türkiye’nin iki sismik, dört sondaj gemisi var. Fatih Sondaj Gemisi 241 milyon dolara; Kanuni Sondaj Gemisi 202 milyon dolara; Yavuz Sondaj Gemisi 262 milyon dolara; Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 180 milyon dolara; Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi; 130 milyon dolara ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de 400 milyon liraya mal oldu. Gemilerimiz şu anda Karadeniz’de bulunuyor. Oruç Reis yaklaşık 1 yıldır Somali’de görevdeydi. Geçen temmuzda o da Karadeniz’e açıldı.

Gürdeniz: KKTC’ye sahip çıkmalıyız

Mavi Vatan kavramının öncüsü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler eski başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de Rumların faaliyetlerine dikkat çekti. Gürdeniz, “Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımız ihlal ediliyorsa bölgeye Donanma’yı göndermeyi bile düşünmeliyiz. Türkiye her şart ve her ortamda KKTC ve Mavi Vatan’a sahip çıkmalıdır” dedi.

CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise “Oradaki doğal gaz ve petrol zenginliği iki tarafa da ait olan aynı ana parsellerin içinde. Türkiye derhal bölgeye sondaj ve sismik araştırma gemileri ile Deniz Kuvvetlerimize ait firkateyn göndermeli” açıklamasında bulundu. 

sozcu-003.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tel-Sen, 08.00-12.00 saatlerinde Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapacak!30 Eylül 2025 Salı 08:27
  • Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!30 Eylül 2025 Salı 08:26
  • Yağmur bekleniyor30 Eylül 2025 Salı 08:25
  • Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı30 Eylül 2025 Salı 08:15
  • 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar aranıyor30 Eylül 2025 Salı 08:01
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
  • Erhürman Bostancı’da halkla buluştu: Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:27
  • Alkollü sürücüler 3 ayrı kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralanırken, sürücüler tutuklandı!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:23
  • Serdar Denktaş: Ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmam!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti