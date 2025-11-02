  • BIST 10971.52
Meclis Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in başkanlığında yarın saat 10.00’da toplanacak; gündemde 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı, komite raporları ve güvenlik kuvvetlerinin hesap denetim raporu bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’da, "2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu" bulunuyor.

Genel Kurul'da komitelerden gelen "İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu" görüşülecek.

Sayıştay Komitesi’nin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu" da Genel Kurul’da ele alınacak.

