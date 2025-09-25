Meclis heyeti “Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı”na katılacak

KKTC – Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyette, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfil yer alıyor.
Toplantı kapsamında üç kardeş ülke arasında parlamenter düzeyde iş birliğinin artırılması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.
“Üç Devlet Bir Millet” anlayışı çerçevesinde düzenlenen zirve, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve dayanışmanın pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
