Medya Etik Kurulu'ndan "huzur operasyonu" konusunda uyarılar

Dün akşam ülke genelinde gerçekleştirilen "huzur operasyonu" kapsamında, çok sayıda kişi polis güçleri tarafından durdurulmuş, kimlik kontrolüne ve üst ve/veya araç aramasına tabi tutulmuştur. Pek çok basın organında, durdurulan bu kişilerin yüzleri açık biçimde yayımlanarak ifşa edilmiş, bireyler toplum önünde teşhir edilerek kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği açıkça ihlal edilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın herkesin şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesi ve özel hayatın gizliliğinin korunmasını esas alır. Bu tür hassas süreçlerin yürütülmesinde, hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlüklere saygı esası gözetilmelidir. Kamu otoritelerinin güvenlik amaçlı faaliyetleri, bireylerin insan onurunu zedelemeden ve masumiyet karinesine zarar vermeden yürütülmelidir.

Gazetecilik, halkı bilgilendirme işlevi kadar, haber üretiminde etik standartları koruma yükümlülüğü de taşır. Haberde yer alan kişilerin itibarı, özel hayatı ve güvenliği; bilgilendirme hakkı ile dengeli biçimde ele alınmalıdır. Bu çerçevede Medya Etik Kurulu olarak, tüm basın kuruluşlarını aşağıdaki hususlara titizlikle uymaya etmeye davet ediyoruz:

1- Haber içeriklerinde, kişi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli; kişilerin rencide edici biçimde teşhir edilmesinden kaçınılmalıdır.

2- Polis güçlerinin gerçekleştirdiği genel uygulamalar ve önleyici denetimler, medya önünde yapılması tercih edilse dahi, suç teşkil ediyormuş gibi sunulmamalı, yurttaşların kamuoyunda etiketlenmelerine zemin yaratmamalı, masumiyet karinesi temel alınmalı ve haber, hiçbir otoritenin reklam mekanizmasına dönüştürülmemelidir.

3- Şüpheli statüsünde dahi olsa, hakkında resmi mahkeme kararı bulunmayan kişilerin açık kimlik bilgileri veya yüzleri kamuya açık biçimde paylaşılmamalıdır.

4- Medya kuruluşları bünyelerinde, şeffaflık, çoğulculuk ve insan haklarını esas alan özdenetim mekanizmaları geliştirerek, habercilik faaliyetlerinde etik denetim süreçlerini kurumsallaştırmalıdır.

Medya kuruluşları, yukarıda belirtilen ilkelere aykırı içeriklerin gözden geçirmesi, kamuoyuna sunulmuş haberleri insan haklarına uygun biçimde düzeltmesi ve benzer ihlallerin tekrarlanmaması için gerekli iç denetim adımlarını atması gerekmektedir.

Saygılarımızla

Medya Etik Kurulu