Mehmet Saydam: Hayatı boyunca gerçek bir işte çalışmamış vekiller ekonomiyi nasıl kurtaracak?

Ekonomide yaşanan sorunların derinleştiğini belirten Saydam, siyasi aktörlerin bu tabloya karşı somut ve uygulanabilir politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

TV2020 ekranlarında açıklamalarda bulunan Saydam, ülkedeki ekonomik tartışmaların yüzeysel kaldığını savunarak siyasi partilerin somut bir yol haritası ortaya koyamadığını belirtti. Partilerin ekonomik vizyonlarının net olmadığını dile getiren Saydam, seçim sürecine girilen bu dönemde tartışmaların daha şeffaf ve somut hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

“Seçim olsun da herkes neyin değişip değişmeyeceğini görsün” diyen Saydam, sürecin netleşmesi gerektiğini vurgulayarak hem meclis içindeki hem de dışındaki tüm siyasi aktörlere çağrıda bulundu. Mevcut siyasi söylemlerin büyük ölçüde genel ifadelerden oluştuğunu savunan Saydam, “Ortada ekonomik manifestonuz mu var?” sorusunu yöneltti.

Ekonomik yönetim ve siyasi temsil konularına da değinen Saydam, bazı siyasetçilerin hayatın gerçeklerinden kopuk olduğunu ileri sürdü. Çalışma hayatı deneyimi bulunmayan, gerçek bir işte çalışmamış ve insan yönetmemiş kişilerin siyasette yer aldığını iddia eden Saydam, bu durumun karar alma süreçlerine de yansıdığını ima etti.

Kamuda verimlilik söylemini de eleştiren Saydam, “Kamuda verimlilik diye ve benzeri bir laf olmaz. Kamuda yapacağınız kesintiyi açıklayın” ifadelerini kullandı.

Mevcut ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmesinde ise sert ifadeler kullanan Saydam, içinde bulunulan dönemin pandemi sürecinden daha ağır olduğunu savundu. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin tedarik zincirini olumsuz etkilediğini belirten Saydam, başta akaryakıt olmak üzere birçok alanda sorunların büyüyebileceğine dikkat çekti.

Ekonomide yaşanan sorunların derinleştiğini ifade eden Saydam, siyasi aktörlerin bu tablo karşısında somut ve uygulanabilir politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.