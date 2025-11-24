  • BIST 10879.85
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Memur-Sen, ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı

Tedbir alınmalı
Memur-Sen, ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı

Memur-Sen, 112 Acil Servis ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı, sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışması için tedbir çağrısı yaptı.

Memur-Sen, 112 Acil Servis ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan vahşice saldırıyı kınadı.

Sendika yaptığı açıklamada, bu olayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doktorundan hemşiresine ve 112 acil servis çalışanlarına kadar tüm sağlık personelinin güvenlikten yoksun bir ortamda çalıştığını ve sürekli şiddete maruz kaldığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Memur-Sen, Sağlık Bakanlığı’nı bu tür kabul edilemez olayların önlenmesi için geniş çaplı tedbirler almaya davet etti.

