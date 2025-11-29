  • BIST 10898.7
  • Altın 5762.826
  • Dolar 42.4927
  • Euro 49.3061
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Metehan'da çevre düzenlemesi sırasında mühimmat bulundu: İmha edildi

» »
Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde bulunan Millet Bahçesi’nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında eski bir mühimmat bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından mühimmat etkisiz hale getirildi.
Metehan'da çevre düzenlemesi sırasında mühimmat bulundu: İmha edildi

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde bulunan Millet Bahçesi’nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında eski bir mühimmat bulundu, polis ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, mühimmatın Polis Bomba İmha ekibi tarafından imha edilmesi öncesinde tedbir amaçlı olarak Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.

Bomba İmha Ekipleri tarafından mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından yol yeniden trafik akışına açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP, Malta’daki Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini vurguladı28 Kasım 2025 Cuma 17:14
  • CTP, barış ve düzensiz göç konusunda uluslararası çağrı yaptı28 Kasım 2025 Cuma 17:08
  • AKEL Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni Özker Özgür’ü andı28 Kasım 2025 Cuma 17:06
  • Vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu’nun davası 22 Ocak’a ertelendi28 Kasım 2025 Cuma 16:50
  • Komite’de bütçe maratonu bugün tamamlanıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:47
  • Tozlu hava etkili oluyor28 Kasım 2025 Cuma 10:45
  • Dövizde son durum28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Haspolat’ta yol çalışması bugün başlıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Yüksek İdare Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları üzerine tasdik memuru atamalarının yürütmesini durdurdu28 Kasım 2025 Cuma 10:42
  • 31 Yaşında hayatını kaybetti27 Kasım 2025 Perşembe 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti