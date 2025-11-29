Metehan'da çevre düzenlemesi sırasında mühimmat bulundu: İmha edildi

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde bulunan Millet Bahçesi’nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında eski bir mühimmat bulundu, polis ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, mühimmatın Polis Bomba İmha ekibi tarafından imha edilmesi öncesinde tedbir amaçlı olarak Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.
Bomba İmha Ekipleri tarafından mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından yol yeniden trafik akışına açıldı.
