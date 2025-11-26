  • BIST 10910.94
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Metin Atan: Bu düzensizlikle devam edilirse bir fatura da erken seçimde kesilecek

» »
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ülkede düzenin bozulduğunu, yasaların uygulanmadığını ve bu düzensizliğin sürmesi halinde erken seçimde de bir faturanın kesileceğini söyledi.
Metin Atan: Bu düzensizlikle devam edilirse bir fatura da erken seçimde kesilecek

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Yeni Bakış Web TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Vizyon” programında yaptığı açıklamada, ülkede ekonomiye bakıldığında borç batağında olunduğunu, siyasi ortamın sıkıntılı ilerlediğini, kurumların yerle bir olduğunu, sağlık ve eğitimin çöktüğünü, çalışma hayatında ciddi sorunlar bulunduğunu dile getirdi. Atan, bu ülkede hükümet edenlerin ceplerini doldurup peşkeş çekmekle ilgilendiklerini vurguladı. Merkezi İhale Komisyonu’nda rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturmasında yaşananlara işaret eden Atan, kime nasıl güvenileceğini sordu.

“EKONOMİK SORUNLAR YETMEZMİŞ GİBİ VATANDAŞ HAYATINDA DA ENDİŞE DUYUYOR”

Atan, mücadeleye devam edeceklerini, doğruların yanında olacaklarını belirtti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ülkede düzenin bozulduğunu, bunu yeniden düzenli bir hâle getirmenin hükümetin görevi olduğunu, sendikaların da bunlara katkı koyacağını vurguladı. Ülke vatandaşının sıkıntılarla dolu olduğunu söyleyen Atan, cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın hükümet edenlere faturayı kestiğini belirtti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu düzensizlikle devam edilirse bir faturanın da erken seçimde kesileceğini kaydetti.

“MECLİS’TE YASALAR GEÇİYOR FAKAT UYGULANMIYOR”

Atan, ülkede ekonomik sorunlar yetmezmiş gibi vatandaşların hayatlarında da endişe duymaya başladıklarını ifade etti. Ülkede başıboşluk nedeniyle ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Atan, sadece Meclis’e gidip yasa yapmakla ülkenin yönetilemeyeceğini ifade etti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yasaların geçtiğini fakat uygulanmadığına dikkat çekti. Atan, etiket tüzüğü ile hâl yasasının geçtiğini fakat uygulanmadığını belirtti. Atan, ülkede tüm yaşananların sorumlusunun hükümet edenler olduğunu ve sorunları çözmeleri gerektiğini ifade etti. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümet edenlerin “ben yaparım olur” mantığıyla gitmekte ısrarlı olduğunu ve duvara toslayacaklarını kaydetti. Atan, bu şekilde gidildiği sürece vatandaşı çok iyi günlerin beklemediğinin görüldüğünü söyledi.

