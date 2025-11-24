Murat Şenkul: Galerinin tehdit edildiğini biliyorduk; sınır güvenliği acilen güçlendirilmeli

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sabah saatlerinde kundaklanan galerinin bir süredir bir çete tarafından tehdit edildiğini belirterek, iki zanlının kısa sürede polis tarafından yakalandığını açıkladı.

İşte açıklama;

Bugün sabahın erken saatlerinde Girne’de bir galeri kundaklandı.

İlgili işletmenin bir süre önce bu aralar ismini sıkça duyduğumuz bir “çete” tarafından tehdit edildiğini biliyorduk.

Kundaklamayı yapan 2 zanlı yaklaşık 2 saat sonra diğer bir çok benzeri eylemdeki gibi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polisimiz bu noktada ülke içinde gerekli işlemleri hızlı ve başarılı şekilde yapıyor.

Bu noktada bu tip olayların önüne geçmek için sınır kapılarının güvenliği ve ülkeye giriş kriterlerinin de sıkılaştırılması şarttır.

Ekonomik zorluklar ve yeni gelişen kolay para kazanma isteği sebebiyle birçok genç bu çeteler tarafından kolayca kandırılmakta ve birçoğunun genç yaşta durağı hapishaneler olmaktadır.

Bu sebeple de ne yazık ki bu yapılar çok kolay yakalanan gençlerin yerine yeni gençleri sistemlerine dahil etmektedir.

Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine çağrım sınır güvenliği ve ülkeye giriş kriterleri noktasında acil adımlar atılmasını sağlamalarıdır.

İçeride güvenlik güçlerimiz gerekeni hızlıca yapıyor ancak esas mesele potansiyel zanlıların ülkemize girişini mümkün olduğunca azaltmaktadır diye düşünüyorum.

Kundaklamaya maruz kalan işletme sahiplerimizi geçmiş olsun dileklerimi de bu vesileyle iletmek istiyorum.