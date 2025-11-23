Nilden Bektaş Erhürman: Çevreyi bir kültür olarak benimsemeliyiz

Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu belirterek, bu konunun 'İklim değişikliğine karşı önlem almak' ve 'İklim değişikliği olmaması için savaşmak' şeklinde iki başlıkta değerlendirildiğini vurguladı.

Niden Bektaş Erhürman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla Bilim Kafe etkinliklerinin ilki olan “Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Nilden Bektaş Erhürman, bir çevre mühendisi olarak katıldığı bu anlamlı etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çevre konusunda sürdürülen mücadeledeki desteğini ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu belirterek, bu konunun 'İklim değişikliğine karşı önlem almak' ve 'İklim değişikliği olmaması için savaşmak' şeklinde iki başlıkta değerlendirildiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında Nilden Bektaş Erhürman, "Sürdürülen çalışmalarda, iklim değişikliğine karşı savaşmanın destekçisiyim, bu nedenle bireysel önlemlerin artırılıp, yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çevreyi yaşam biçimi haline getirmeli, çevreyi bir kültür olarak benimsemeliyiz. Bilim, iklim değişikliğinin en vurucu olacağı yerlerin ada ülkeleri olacağını açıkça ifade etmektedir, bu nedenle bizler; iklim değişikliğine karşı önlemleri almalı ve altyapımızı güçlendirmeliyiz" dedi.