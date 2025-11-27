Oğuz: Suç örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz!

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Girne Limanı’nda X-ray cihazının kurulduğunu ve kısa süre içinde aktif olacağını açıkladı. Termal kameraların da ülkeye getirileceğini, girişlerde yüz tanıma sisteminin devreye alınacağını duyurdu.
Bakan Oğuz, suç örgütlerine hiçbir şekilde alan bırakılmayacağını vurgularken, güvenlik güçleriyle Türkiye arasındaki veri paylaşımının da üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.
Öte yandan, tehdit alan iş insanlarının polisle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.
