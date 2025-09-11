  • BIST 10547.4
Özkızan’dan Mine Yücel’e Ankette “Sansür” Tepkisi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel’i, partilerine yönelik sansür uygulamakla suçladı.
Özkızan'dan Mine Yücel'e Ankette "Sansür" Tepkisi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel’i, partilerine yönelik sansür uygulamakla suçladı.

Özkızan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CMIRS’in uzun zamandır anketlerde “Bağımsızlık Yolu”na yer vermediğini belirtti. Vatandaşların “seçenekler arasında görmedim ama oyum Bağımsızlık Yolu’na” şeklindeki yanıtlarının da değerlendirmeye alınmadığını savundu.

“Başlangıçta bunun kötü niyetli olmayan bir ihmal olduğunu düşündük” diyen Özkızan, parti büyüdükten ve seçimlere katıldıktan sonra bile aynı durumun devam etmesi üzerine Mine Yücel ile iletişime geçtiklerini aktardı. Özkızan, “Bunu kamuoyuna yansıtma ihtiyacı da duymadık, amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekti” ifadelerini kullandı.

Özkızan, bir süreliğine anketlerde Bağımsızlık Yolu’na yer verildiğini, ancak sansürün yeniden başladığını belirterek, “Bugün yayınlanan ankette de bu sansürün sürdüğünü gördük. Artık kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissettik” dedi.

Mine Yücel’in bu tutumunun anketlerin güvenilirliğine ve objektifliğine zarar verdiğini savunan Özkızan, “Anket katılımcılarının bir kısmının verdiği cevapları sansürleyerek, yayınladığı anketlerin toplumu aydınlatma gücünü de sabote etmiş oluyor” şeklinde konuştu.

