  • BIST 10628.63
  • Altın 5706.539
  • Dolar 42.2514
  • Euro 49.2701
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Özuslu, bütçe sorumsuzca hazırlandı

» »
Özuslu, “Bu bütçe yakında hükümete gelecek olan CTP’yi zora sokma bütçesidir” dedi.
Özuslu, bütçe sorumsuzca hazırlandı

Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki genel görüşme tamamlandı. Komite, verilen kısa aranın ardından Cumhuriyet Meclisi'nin bütçesini görüşecek.

CTP milletvekili Sami Özuslu bütçe üzerine söz aldı. Özuslu, kendi hesaplamalarına göre, gerçek bütçe açığının yüzde 24 olduğunu belirterek, bu açığın çok büyük olduğunu söyledi. 

2026 bütçesinin yüzde 39 civarında artarken Türkiye'den beklenen kredilerin yarı yarıya azaldığını söyleyen Özuslu, Cumhuriyet Meclisi bütçesinin yüzde 136 oranında arttığına işaret etti.

Karayolları Dairesi’nin yatırım bütçesinin yüzde 50’den fazla azaldığını söyleyen Sami Özuslu, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin büyük kısmının özel hastanelere gideceğini savundu.

Özuslu, Başbakanlık bünyesinde Din Hizmetleri bütçesinde yüzde 8 bin 500 arttığını savunarak, Başbakanlık bütçesinde bunun detayını görmediğini ama bununla ilgili detayı öğreneceğini söyledi.

Özuslu, bütçedeki bir buçuk milyar TL’lik bir kaynağın dini işler için kullanıldığını savunarak, bunun Ombudsman, Sayıştaylık gibi kurumlardan bütçesinden bile fazla olduğunu ifade etti.

Özuslu’nun sorusu üzerine söz alan Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba, Din İşleri Dairesi’ne BRT, DAÜ, TÜK gibi devlet katkısı yapıldığını, söz konusu kalemlerin Maliye Bakanlığı altında olduğunu ancak bu yıl bu rakamların ilgili bakanlıklara aktarılacağını ifade etti.

Cabacaba, bunun teknik bir düzenleme olduğunu söyledi.

Yeniden söz alan CTP milletvekili Özuslu, bütçenin sorumsuzca hazırlandığını, burada sosyal adaleti sağlayacak mantık olmadığını iddia ederek, sağlıkta, eğitim ve ulaşımda daha iyiye gidileceğine dair "hiçbir emare bulunmadığını" savundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplu taşıma için eylem13 Kasım 2025 Perşembe 10:24
  • Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden Fransa’da Örnek Niteliğinde Çalışma Ziyareti13 Kasım 2025 Perşembe 09:58
  • Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu bugün başlıyor13 Kasım 2025 Perşembe 09:29
  • Yoğun yağış bekleniyor!13 Kasım 2025 Perşembe 09:15
  • Son Dakika Haberi... İhale komisyonu Başkanı Rüşvet Suçlamısyla Tutuklandı!12 Kasım 2025 Çarşamba 22:41
  • Vadili: “Depremden korkmayın, Kıbrıs yayı yaşıyorsa ada da yaşıyor demektir”12 Kasım 2025 Çarşamba 22:37
  • 3 dilde mesaj... Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...12 Kasım 2025 Çarşamba 14:42
  • Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Gazimağusa’da yangın12 Kasım 2025 Çarşamba 13:54
  • 17-21 Kasım arası havan atışları yapılacak12 Kasım 2025 Çarşamba 13:53
  • KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmadı12 Kasım 2025 Çarşamba 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti