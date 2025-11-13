Özuslu, bütçe sorumsuzca hazırlandı

Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki genel görüşme tamamlandı. Komite, verilen kısa aranın ardından Cumhuriyet Meclisi'nin bütçesini görüşecek.

CTP milletvekili Sami Özuslu bütçe üzerine söz aldı. Özuslu, kendi hesaplamalarına göre, gerçek bütçe açığının yüzde 24 olduğunu belirterek, bu açığın çok büyük olduğunu söyledi.

2026 bütçesinin yüzde 39 civarında artarken Türkiye'den beklenen kredilerin yarı yarıya azaldığını söyleyen Özuslu, Cumhuriyet Meclisi bütçesinin yüzde 136 oranında arttığına işaret etti.

Karayolları Dairesi’nin yatırım bütçesinin yüzde 50’den fazla azaldığını söyleyen Sami Özuslu, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin büyük kısmının özel hastanelere gideceğini savundu.

Özuslu, Başbakanlık bünyesinde Din Hizmetleri bütçesinde yüzde 8 bin 500 arttığını savunarak, Başbakanlık bütçesinde bunun detayını görmediğini ama bununla ilgili detayı öğreneceğini söyledi.

Özuslu, bütçedeki bir buçuk milyar TL’lik bir kaynağın dini işler için kullanıldığını savunarak, bunun Ombudsman, Sayıştaylık gibi kurumlardan bütçesinden bile fazla olduğunu ifade etti.

Özuslu’nun sorusu üzerine söz alan Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba, Din İşleri Dairesi’ne BRT, DAÜ, TÜK gibi devlet katkısı yapıldığını, söz konusu kalemlerin Maliye Bakanlığı altında olduğunu ancak bu yıl bu rakamların ilgili bakanlıklara aktarılacağını ifade etti.

Cabacaba, bunun teknik bir düzenleme olduğunu söyledi.

Yeniden söz alan CTP milletvekili Özuslu, bütçenin sorumsuzca hazırlandığını, burada sosyal adaleti sağlayacak mantık olmadığını iddia ederek, sağlıkta, eğitim ve ulaşımda daha iyiye gidileceğine dair "hiçbir emare bulunmadığını" savundu.