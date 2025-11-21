  • BIST 10922.86
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının yeni hafta ile birlikte hissedilir şekilde düşeceğini, pazartesi ve salı günleri yağmur beklendiğini açıkladı.
Pazartesi, salı yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının yeni hafta ile birlikte hissedilir şekilde düşeceğini, pazartesi ve salı günleri yağmur beklendiğini açıkladı.

Dairenin 22–28 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, bölge periyodun ilk iki gününde yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, hafta boyunca genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak; pazartesi ve salı günleri ise yer yer sağanak  bekleniyor. Haftanın diğer günlerinde hava parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28–31 derece, sahillerde 24- 27 derece olacak; ikinci yarısında ise iç kesimlerde ve sahillerde 20–23 derece seviyelerine düşecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

