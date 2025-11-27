Petrol OPEC+ öncesi düşüşte

Petrol, yatırımcıların ABD liderliğindeki Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları değerlendirirken ve bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısını beklerken düştü.

Petrol, yatırımcıların ABD liderliğindeki Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları değerlendirirken ve bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısını beklerken düştü.

Brent petrol, Çarşamba günü yüzde 1 yükseldikten sonra varil başına yaklaşık 62 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 58 dolar civarında seyrediyor.

ABD başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff’un önümüzdeki hafta Rusya’da görüşmelere liderlik etmesi beklenirken, yatırımcılar bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağını ve bunun ham petrol akışlarına etkilerini tartıyor.

OPEC ve müttefikleri ise 30 Kasım’da toplantı yapacak. Grup üyelerinden sekizi, bu ayın başında, 2025 boyunca hızlı şekilde artan arzın ardından, gelecek yılın ilk çeyreğinde ilave üretim artışlarını durdurma kararı aldı.

Ham petrol, Kasım ayında art arda dördüncü aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor; bu, 2023’ten bu yana en uzun kayıp serisi. Fiyatlar, arzın talebin önünde gitmesi nedeniyle fazla üretim beklentisiyle ve son olarak Ukrayna diplomasi gelişmeleriyle aşağı çekildi.