  • BIST 10996.28
  • Altın 5674.369
  • Dolar 42.4365
  • Euro 49.3007
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Petrol OPEC+ öncesi düşüşte

» »
Petrol, yatırımcıların ABD liderliğindeki Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları değerlendirirken ve bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısını beklerken düştü.
Petrol OPEC+ öncesi düşüşte

Petrol, yatırımcıların ABD liderliğindeki Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları değerlendirirken ve bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısını beklerken düştü.

Brent petrol, Çarşamba günü yüzde 1 yükseldikten sonra varil başına yaklaşık 62 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 58 dolar civarında seyrediyor.

ABD başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff’un önümüzdeki hafta Rusya’da görüşmelere liderlik etmesi beklenirken, yatırımcılar bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağını ve bunun ham petrol akışlarına etkilerini tartıyor.

OPEC ve müttefikleri ise 30 Kasım’da toplantı yapacak. Grup üyelerinden sekizi, bu ayın başında, 2025 boyunca hızlı şekilde artan arzın ardından, gelecek yılın ilk çeyreğinde ilave üretim artışlarını durdurma kararı aldı.

Ham petrol, Kasım ayında art arda dördüncü aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor; bu, 2023’ten bu yana en uzun kayıp serisi. Fiyatlar, arzın talebin önünde gitmesi nedeniyle fazla üretim beklentisiyle ve son olarak Ukrayna diplomasi gelişmeleriyle aşağı çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol OPEC+ öncesi düşüşte27 Kasım 2025 Perşembe 09:45
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Kasım 2025 Perşembe 09:44
  • LAÜ “Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi26 Kasım 2025 Çarşamba 21:31
  • Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor26 Kasım 2025 Çarşamba 21:29
  • Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti26 Kasım 2025 Çarşamba 20:12
  • Kıbrıs ile Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzaladı26 Kasım 2025 Çarşamba 16:07
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı: Kıbrıs’ta adil çözümün yolu Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünden geçiyor26 Kasım 2025 Çarşamba 15:42
  • Metin Atan: Bu düzensizlikle devam edilirse bir fatura da erken seçimde kesilecek26 Kasım 2025 Çarşamba 15:41
  • “Siper Operasyonu” zanlısı Gazimağusa Limanı’ndan 48 tabancayı ülkeye getirdi26 Kasım 2025 Çarşamba 15:25
  • DAÜ-SEN: “Görevden alma önerisi işleri düzeltme için değil partizanlık için"26 Kasım 2025 Çarşamba 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti