Reynar: Kameralar eşliğinde, adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.

Kameralar eşliğinde, turistleri, öğrencileri, evlerinin kapılarını çalarak adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.
Reynar: Kameralar eşliğinde, adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.

İşte Avukat Tacan Reynar'ın açıklaması;

HUZUR OPERASYONLARI…

 Olan biteni anlamaya çalışıyorum…

Bir güvenlik sorunumuz olduğu ortada, daha nitelikli denetim, daha fazla ülkemize giren çıkanın sorgulandığı, suçluları cezaevine göndermek yanında ve herşeyden önce suçu önlemeye yönelik “huzur operasyonları” yapmak evet önemlidir.

Ancak bunu kameralar eşliğinde, turistleri, öğrencileri, evlerinin kapılarını çalarak adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.

Bunu operasyonlarda bifiil görev alan polisler için söylemiyorum, onlar kendilerine verilen görevi ifa ediyorlar, hem de hiçbirimizin istemeyeceği saatlerde ve koşullarda…

Ancak, bu teşkilatı yönetenler polis devleti gösterisi gibi algılanacak, medyatik şovların ve insan hakları ihlallerine sebebiyet verecek hareketleri bu şekilde neden bir gösteriyle sunmak istediklerini sorgulamalılar.

Bankta oturan turistlere veya emekçilere yaklaşıp kimlik sorgulamak, evlerin kapısını geç saatlerde çalıp kontrol yapmak da neyin nesi?

Sizin giren çıkanın, yasağa düştüyse bunu gösteren bilgisayar sisteminiz yok mu?

Yoksa sokakta sora sora mı bulacağız kaçakları veya suça karışanları?

Gerçekten sınırlarımız güvenli değil, öyle mi?

Kim var aramızda, bu ada yarısında kiminle sokakta karşılaşıyoruz bilmiyoruz, değil mi?

İçişleri Bakanlığı canı çektiğinde aldığı talimatlarla veya tamamen muhaceret müdürünün keyfiyle aileleri hiçbir suça karışmamasına rağmen sınırdışı ederken, huzuru mu sağlıyor yoksa suçu mu önlüyor?

Yoksa turist olarak gittiğiniz herhangi bir ülkede yanınıza yaklaşan polisin sizi böylesine sorgulamasından duyacağınız rahatsızlığı, yaptığınız bu uygulamalarla bu insanların yaşamadığını mı sanıyorsunuz?

Duvara dayayarak üzerinizin aranması…

Emniyet sorunumuz var, orası kesin.

Ve bu sorun, “huzur operasyonları” ile değil, siyaseten basiretsiz olanların değişmesi ile çözülecek.

