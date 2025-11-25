Sağlık Bakanı Dinçyürek, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı için Ankara’da

Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılmak üzere, dün akşam saatlerinde Ankara’ya gitti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılmak üzere, dün akşam saatlerinde Ankara’ya gitti.

Bu yıl Ankara’da gerçekleştirilecek kurultay kapsamında TÜSEB Üreten Sağlık İş Forumu düzenlenecek. Forumda üreten sağlığın tüm paydaşları olan akademisyenler, proje sahipleri, üreticiler ve kamu temsilcileri bir araya gelerek sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve iş birliklerini ele alacak.

Kurultay programı çerçevesinde ayrıca, bilim insanlarının uluslararası bilim dünyasındaki üstün başarılarının ödüllendirileceği 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni, T.C. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in, Ankara’da bulunduğu süre boyunca çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.