Şap krizi hellimi vurdu

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan sayısındaki düşüş, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” hellimde zorunlu yüzde 51 süt oranının karşılanmasını riske attı. Üreticiler ise bu oranın yüzde 20’ye çekilerek güncellenmesini önerdi.
Güney Kıbrıs’ta özellikle küçükbaş hayvan popülasyonunu etkileyen şap hastalığının, “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) statüsündeki hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün oranının azaltılması önerilerini gündeme getirdi.

Politis gazetesi: “Şap Sebebiyle Hellim Belirsiz-MİK Helliminde Belirsizlik” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta etkili olan şap hastalığının, küçükbaş hayvan popülasyonunun yüzde 5,5’ini yok ettiğini, bu durumun MİK nitelikli hellimde kullanılması gereken yüzde 51 oranındaki küçükbaş hayvan sütünün sağlanamayabileceğini gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Birliği’nin, 2029 yılı Haziran ayında hellim dosyasını yeniden değerlendirmeye alacağını belirtirken, Rum makamların ise, şap olsun ya da olmasın, dosyada öngörülen küçükbaş hayvan sütü oranının karşılanamayacağı ve dosyada revizyona gidilmesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki hellim ve peynir üreticileri ile hayvancıların ise, MİK patentinin ve ihracatın korunabilmesi için dosyada öngörülen yüzde 51’lik küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 20’yle sınırlandırılmasını talep ettiklerini, önerilerden birinin de hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün dönemsel olarak azaltılıp çoğaltılması olduğunu belirten gazete, hellimde kullanılacak süt oranının belirlenmesi adına KKTC makamlarıyla iletişime geçilmesinin önerildiğini de savundu.

Gazete, gündeme gelen önerilerden bir diğerinin ise, yüzde 100 küçükbaş hayvan sütünden üretilecek bir hellimin “MİK Premium” ifadesiyle daha pahalıya ve sadece yurt dışına satışının gerçekleşmesi, karma sütten üretilecek hellimin de ticari amblemlerle korunması olduğunu aktardı.

Haberde, hayvancıların, MİK helliminde kullanılacak süt miktarının KKTC’yle gerçekleştirilecek görüşmelerle belirlenmesi böylece hellim dosyasının AB tarafından iptaline yetişmesi görüşünü dile getirdikleri belirtilirken, AB’nin KKTC’deki hayvan hastalıklarıyla mücadele için 12 milyon Euro’dan fazla kaynak aktardığı ancak yeterli denetlemelerin yapılamadığı öne sürüldü.

Hellim üretim fabrikaları ve buralara süt sağlayan mandıraların denetlenmesinden sorumlu uluslararası “Bureau Veritas” şirketinin KKTC’de sadece MİK üretimi yapmak için “Kıbrıs Cumhuriyeti” kütüğüne kayıtlı olan 4 üretim tesisi ve bunlara süt sağlayan mandıraları denetleyebildiğini öne süren gazete, AB’nin KKTC’ye aktardığı iddia edilen ödeneklerin nasıl kullanıldığına ilişkin denetlemenin de yapılamadığını savundu.

Gazete, bu durumun tek çözümünün, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk hayvancıların katkılarıyla AB tarafından bir denetleme komitesi atanması olabileceği görüşünün hakim olduğunu vurguladı.

MİHALİS KULLUROS: HAYVAN İTLAFI GERÇEKLEŞTİRİLİRSE NE OLACAĞI KİMSE TARAFINDAN BİLİNEMEZ

Öte yandan Rum Sanayi ve Ticaret Odası Üyesi ve Peynir Üreticileri Birliği Basın Sözcüsü Mihalis Kulluros, hellim ithalatının, yeterli stok bulunması sebebiyle şu an için şap hastalığı nedeniyle gerçekleştirilen itlaflardan etkilenmediğini açıkladı.

Habere göre Kulluros, daha fazla hayvan itlafı gerçekleşmesi durumunda ne olacağının kimse tarafından kesin bilinemeyeceğini de vurguladı.

ŞAP ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE İLAÇLAMA YAPAN GÖREVLİ ZEHİRLENDİ

Alithia gazetesi ise, Larnaka’da ilaçlama görevi yerine getiren bir çalışanın zehirlendiğini yazdı.

Gazete, araç lastiklerinin ilaçlı çözeltiden geçebilmesi için yola açılan çukura ilaç döküldüğü sırada söz konusu maddeyi soluyan çalışanın hastaneye kaldırıldığını, hastanede tedavi gören şahsın taburcu edildiğini aktardı.

