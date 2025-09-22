Seçime doğru... 60’tan fazla kişi aynı adreste kayıtlı çıktı

19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmen listelerinde büyük usulsüzlük şüphesi doğdu. En çarpıcı örneklerden biri ise Mağusa Ordu Evi’nde yaşandı. Ordu Evi kayıtlarında, orada ikamet etmeyen 60’tan fazla kişinin seçmen olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer yapılan başvurular üzerine söz konusu kişilerin kendilerinde kalmadığını resmi olarak bildirdi. Ancak bu durum, yalnızca Ordu Evi ile sınırlı değil. Aynı şehirde farklı apartmanlarda da benzer şekilde yüzlerce kişinin “sahte adres” üzerinden seçmen kütüğüne geçirildiği belirlendi. Ayrıca Mağusa’da bir apartmanda 7 kişi, orada yaşamamalarına rağmen kayıtlı çıktı; Long Beach Deniz Yıldızı Apartmanı’nda ise 36 kişi aynı adreste gösterildi.

YASAYA GÖRE SUÇ

Seçim ve Halkoylaması Yasası açık: Bir kişinin seçmen kütüğüne girebilmesi için seçimden en az 6 ay önce KKTC’de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca Ceza Yasası (Fasıl 154), sahte ikametgâh belgesi düzenlemeyi veya muhtara yanlış beyanda bulunmayı “resmi evrakta sahtecilik” sayıyor ve hapis cezası öngörüyor.

GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDA

Şaibeli kayıtların seçim sonuçlarını doğrudan etkileme riski bulunuyor. Hukukçular ve siyasi çevreler, Yüksek Seçim Kurulu’nun derhal harekete geçmesini, sahte ikamet izni verenlerin tespit edilerek gerekli yasal sürecin başlatılmasını talep ediyor.

Bugün Kıbrıs