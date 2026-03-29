  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAWashington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Seçimsiz TDP Kurultayında PM'de görev alacaklar belirlendi, işte tam liste

» »
Kurultayda TDP’nin yeni Parti Meclisi üyeleri de belirlendi.
Seçimsiz TDP Kurultayında PM'de görev alacaklar belirlendi, işte tam liste

Seçimsiz TDP Kurultayında PM'de görev alacaklar belirlendi, işte tam liste.. Kurultayda TDP’nin yeni Parti Meclisi üyeleri de belirlendi.
 

Lefkoşa:
Çelen Çağansoy, Aktan Erdoğa, Müge Mavitunalı, Tezcan Dereli, Gizem Davulcu, İlke
Davulcu, Kemal Baykallı, Arda Çileker, Erman Yaylalı, Deniz Erkal, Evrim Hınçal, Ceran
Tunalı, Mehmet Miralay, Nimet Harmancı, Bora Rifatoğlu, Tahir Hoca

Mağusa:
Mustafa Emiroğluları, Ece Balcı, Tacan Reynar, Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Zuhal
Koreli, Ersen Sururi, Gökan Toygar, Hüseyin Tuğcan, Koray Diran, Ahmet Şah, Zakire
Kaleli, Nevzat Özkunt

Girne:
Ayşe Öztabay, Deniz Birinci, Özkan Konca, Sibel Karaca, Kıymet Emin, Serkan Bülbülcü,
Tevfik Aytekin, Suat Bağseven, Cemal Sunar, Muhammet Gözay, Ahmet Akarsu

İskele:
İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, İlker Balkır, Redif Ekinci, Ali Eryıldız

Güzelyurt:
Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay

Lefke:
Hasan Özadalı, Kamil Yayıcı

 

Disiplin ve Denetleme Kurulları

Yüksek Disiplin Kurulu (Asil):
Mehmet Davulcu, Mehmet Derya, Bekir Hınçal, Erdoğan Bekiroğlu, Kamil Gilanlıoğulları

Yedek:
Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen

Denetleme Kurulu (Asil):
Boysan Boyra, Mustafa Karadayı, Hüseyin Harmancı

Yedek:
Derviş İnceer

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti