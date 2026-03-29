Seçimsiz TDP Kurultayında PM'de görev alacaklar belirlendi, işte tam liste.. Kurultayda TDP’nin yeni Parti Meclisi üyeleri de belirlendi.
Lefkoşa:
Çelen Çağansoy, Aktan Erdoğa, Müge Mavitunalı, Tezcan Dereli, Gizem Davulcu, İlke
Davulcu, Kemal Baykallı, Arda Çileker, Erman Yaylalı, Deniz Erkal, Evrim Hınçal, Ceran
Tunalı, Mehmet Miralay, Nimet Harmancı, Bora Rifatoğlu, Tahir Hoca
Mağusa:
Mustafa Emiroğluları, Ece Balcı, Tacan Reynar, Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Zuhal
Koreli, Ersen Sururi, Gökan Toygar, Hüseyin Tuğcan, Koray Diran, Ahmet Şah, Zakire
Kaleli, Nevzat Özkunt
Girne:
Ayşe Öztabay, Deniz Birinci, Özkan Konca, Sibel Karaca, Kıymet Emin, Serkan Bülbülcü,
Tevfik Aytekin, Suat Bağseven, Cemal Sunar, Muhammet Gözay, Ahmet Akarsu
İskele:
İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, İlker Balkır, Redif Ekinci, Ali Eryıldız
Güzelyurt:
Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay
Lefke:
Hasan Özadalı, Kamil Yayıcı
Disiplin ve Denetleme Kurulları
Yüksek Disiplin Kurulu (Asil):
Mehmet Davulcu, Mehmet Derya, Bekir Hınçal, Erdoğan Bekiroğlu, Kamil Gilanlıoğulları
Yedek:
Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen
Denetleme Kurulu (Asil):
Boysan Boyra, Mustafa Karadayı, Hüseyin Harmancı
Yedek:
Derviş İnceer
