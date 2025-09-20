Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asıl beka sorununun yönetim anlayışı olduğunu savundu.

Şenkul, hükümetin yanlış ve hukuksuz işleri bayrakların arkasına gizlemeye çalıştığını ileri sürerek, “Bayraklarımızın kendilerinin tekelinde olmadığını hep birlikte onlara gösterdik. Halkımızın gerçek yurtsever kim, vatansever kim olduğunu anladığını gördükleri için şimdi çaresizce vatandaşlarımızı Rumların İsrail üzerinden silahlanmasıyla korkutmaya çalışıyorlar” dedi.

KKTC için asıl beka sorununun İsrail veya Rumlar değil, “ülkeyi sultanlıkla yönettiğini zanneden idare anlayışı” olduğunu belirten Şenkul, şunları kaydetti:

“Bu halk sizi değiştirmeye karar verdi, çırpınmanızı anlıyoruz ama nafile. Bu halk 60’lı ve 70’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti askeri bugünkü kadar güçlü değilken bile kimseden korkmadı, imkansızlıklar içinde yıllarca mücadele etti. Bugün Türkiye’nin askeri güç bakımından geldiği nokta ortada iken sizin propagandanızdan halkın etkileneceğini düşünmek, halktan ne kadar koptuğunuzu gösteriyor. Eğer korkularınız gerçekten samimi ise her korktuğunuzda Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda olduğunu hatırlayın ve korkularınızı yenin”