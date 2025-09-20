  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümeti eleştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asıl beka sorununun “ülkeyi sultanlıkla yönettiğini zanneden mevcut idare anlayışı” olduğunu söyledi.
Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asıl beka sorununun yönetim anlayışı olduğunu savundu.

Şenkul, hükümetin yanlış ve hukuksuz işleri bayrakların arkasına gizlemeye çalıştığını ileri sürerek, “Bayraklarımızın kendilerinin tekelinde olmadığını hep birlikte onlara gösterdik. Halkımızın gerçek yurtsever kim, vatansever kim olduğunu anladığını gördükleri için şimdi çaresizce vatandaşlarımızı Rumların İsrail üzerinden silahlanmasıyla korkutmaya çalışıyorlar” dedi.

KKTC için asıl beka sorununun İsrail veya Rumlar değil, “ülkeyi sultanlıkla yönettiğini zanneden idare anlayışı” olduğunu belirten Şenkul, şunları kaydetti:

“Bu halk sizi değiştirmeye karar verdi, çırpınmanızı anlıyoruz ama nafile. Bu halk 60’lı ve 70’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti askeri bugünkü kadar güçlü değilken bile kimseden korkmadı, imkansızlıklar içinde yıllarca mücadele etti. Bugün Türkiye’nin askeri güç bakımından geldiği nokta ortada iken sizin propagandanızdan halkın etkileneceğini düşünmek, halktan ne kadar koptuğunuzu gösteriyor. Eğer korkularınız gerçekten samimi ise her korktuğunuzda Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda olduğunu hatırlayın ve korkularınızı yenin”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adaya kuru sıkı tabanca ile geldi...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:52
  • Esentepe’de ani ölüm20 Eylül 2025 Cumartesi 14:51
  • Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi19 Eylül 2025 Cuma 20:05
  • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü19 Eylül 2025 Cuma 20:04
  • Lefkoşa’da Uluslararası Barış Günü Etkinliği19 Eylül 2025 Cuma 16:11
  • Bağımsızlık Yolu’ndan YSK’ya Ersin Tatar’ın Seçim Amblemi Hakkında İtiraz19 Eylül 2025 Cuma 16:03
  • Sahte Diş Fakültesi diploması ile yakalandı...19 Eylül 2025 Cuma 15:20
  • Haftalık gıda denetim sonuçları…19 Eylül 2025 Cuma 14:20
  • Sigortasız aracıyla zincirleme kazaya yol açtı!19 Eylül 2025 Cuma 14:19
  • Alsancak’ta zorla kaçırma olayı: Zanlılar yargı önünde19 Eylül 2025 Cuma 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti