Serbest Çalışan Hekimler Birliği: Bu acılar artık bitmeli

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın hızlı, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesini istedi.
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ardından açıklama yaptı.

Birlik, yaşanan olayın derin üzüntüsünü paylaştı ve adli ile idari soruşturma sürecinin hızlı, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “İhmali ya da sorumluluğu bulunan herkes için gereken adımlar gecikmeden atılmalıdır” denildi.

Her trajik olayın ardından sadece tepki göstermenin yeterli olmadığını belirten Birlik, “Bu acıların tekrarlanmaması için sorunların kökenine inip çözüm üretmeye kararlıyız. Çocuklarımızın daha güvenli ve erişilebilir bir sağlık sisteminde yaşayabilmesi için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın sonunda, “Çocukların dili, dini, ırkı, rengi olmaz. Çocuklar ölmemeli. Bu ülkede yaşayan her çocuktan hepimiz sorumluyuz” denilerek, Chinyere Olivia Ojoagu’nun ailesine ve topluma başsağlığı dileğinde bulunuldu.

