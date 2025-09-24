  • BIST 11265.92
  • Altın 5025.531
  • Dolar 41.4627
  • Euro 48.8451
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Serdar Denktaş: Bu seçimde ana mesele Kıbrıs sorunu değil!

» »
TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin esas meselesinin Kıbrıs sorunu değil, ülkenin büyüyen iç sorunları olduğunu söyledi.
Serdar Denktaş: Bu seçimde ana mesele Kıbrıs sorunu değil!

Denktaş, geçim derdi, yolsuzluk ve işsizliğin ülkenin öncelikli sorunları olduğunu vurgularken, vatandaşların bu sorunları çözecek adaya yönelmesi gerektiğini belirtti.

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Denktaş, bu seçimin ana meselesinin diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı olarak Kıbrıs sorunu olmadığını, esas meselenin ülkenin büyüyen iç sorunları olduğunu söyledi.

Denktaş, “Vatandaşlarımızın şunu unutmaması gerekiyor; bu seçimde ana sorunumuz Kıbrıs sorunu değil. İç sorunlarımızın derhal çözülmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının da bu konulara müdahil olması, en azından tarafları bir araya getirerek sorunların masaya yatırılmasına ön ayak olması gerekir. Bu son 5 yılda böyle bir durum görmedik. Vatandaşların partisel düşünceleri bir kenara bırakarak, ülkeyi bugünkü konumundan daha iyi bir hâle getirecek adaya yönelmesi lazım. Bana göre bu kişi Tufan Erhürman’dır” dedi.

Kıbrıs sorununun şu anda vatandaşın son gündem maddesi olduğuna dikkat çeken Denktaş, vatandaşın esas sorunlarının geçim derdi ve yolsuzluklar olduğunu vurguladı. “Kampanyacılar tarafından sanki memleketin ana sorunu Kıbrıs sorunuymuş gibi sunuluyor. Esas meseleler unutturulmak isteniyor. Bu seçimde bu koşullarda esas mesele bu değildir” ifadelerini kullandı.

"İSTİKARARLA BÜYÜYEN TEK ŞEY, GEÇİM DERDİ VE YOLSUZLUKLAR OLDU"

Son yılların en uzun süre görevde kalan hükûmetinin mevcut olduğunu belirten Denktaş, “Bu durum istikrar olarak sunuluyor. Fakat ülkede istikrarla büyüyen tek şey; geçim derdi, yolsuzluklar, işsizlik, sahte diplomalar. Sadece uzun süredir adı var diye istikrar oluşmaz. İstikrar icraatla, iç yönetim başarısıyla olur; kapatılan ve batırılan kurumlarla olmaz. O nedenle bize istikrardan bahsetmesinler” diye konuştu.

"TAM PARTİ ŞUBAT’TA SEÇİM OLACAKMIŞCASINA ÇALIŞIYOR"

TAM PARTİ ile ilgili soruları yanıtlayan Denktaş, partinin sahada aktif şekilde çalıştığını ve Şubat ayında yapılabilecek olası erken seçime hazırlandığını söyledi. “TAM PARTİ sahada aktif şekilde çalışıyor. Kurultay çalışmalarımız yapılıyor, erken seçim için kampanyamız bile büyük oranda hazır. Bazı düzenlemeler ve eklemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Esen rüzgar tufana dönüşecek, umutsuzluğu ve mutsuzluğu götürecek24 Eylül 2025 Çarşamba 08:25
  • Tatar: Yeni dönemin adı "Atak Diplomasi"24 Eylül 2025 Çarşamba 08:14
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi24 Eylül 2025 Çarşamba 08:09
  • Dolardan rekor üstüne rekor!24 Eylül 2025 Çarşamba 08:08
  • Sigorta affı için başvuru süresi uzatıldı23 Eylül 2025 Salı 16:05
  • DAÜ ile DAÜ-SEN arasında sözleşme...23 Eylül 2025 Salı 16:02
  • Tedavi ücretlerini sirkat eden veznedar fenalık geçirdi23 Eylül 2025 Salı 12:54
  • Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına rağmen Meclis görevini yapmadığı için yeni vicdani retçiler hapis yolunda23 Eylül 2025 Salı 12:36
  • Ürdün Kralı KKTC’den hellim ithalat yasağı koydu23 Eylül 2025 Salı 12:24
  • İş insanını öldürmek için adaya geldiğini itiraf eden tetikçi: Cahillik ettim23 Eylül 2025 Salı 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti