Serdar Denktaş: Bu seçimde ana mesele Kıbrıs sorunu değil!

Denktaş, geçim derdi, yolsuzluk ve işsizliğin ülkenin öncelikli sorunları olduğunu vurgularken, vatandaşların bu sorunları çözecek adaya yönelmesi gerektiğini belirtti.

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Denktaş, bu seçimin ana meselesinin diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı olarak Kıbrıs sorunu olmadığını, esas meselenin ülkenin büyüyen iç sorunları olduğunu söyledi.

Denktaş, “Vatandaşlarımızın şunu unutmaması gerekiyor; bu seçimde ana sorunumuz Kıbrıs sorunu değil. İç sorunlarımızın derhal çözülmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının da bu konulara müdahil olması, en azından tarafları bir araya getirerek sorunların masaya yatırılmasına ön ayak olması gerekir. Bu son 5 yılda böyle bir durum görmedik. Vatandaşların partisel düşünceleri bir kenara bırakarak, ülkeyi bugünkü konumundan daha iyi bir hâle getirecek adaya yönelmesi lazım. Bana göre bu kişi Tufan Erhürman’dır” dedi.

Kıbrıs sorununun şu anda vatandaşın son gündem maddesi olduğuna dikkat çeken Denktaş, vatandaşın esas sorunlarının geçim derdi ve yolsuzluklar olduğunu vurguladı. “Kampanyacılar tarafından sanki memleketin ana sorunu Kıbrıs sorunuymuş gibi sunuluyor. Esas meseleler unutturulmak isteniyor. Bu seçimde bu koşullarda esas mesele bu değildir” ifadelerini kullandı.

"İSTİKARARLA BÜYÜYEN TEK ŞEY, GEÇİM DERDİ VE YOLSUZLUKLAR OLDU"

Son yılların en uzun süre görevde kalan hükûmetinin mevcut olduğunu belirten Denktaş, “Bu durum istikrar olarak sunuluyor. Fakat ülkede istikrarla büyüyen tek şey; geçim derdi, yolsuzluklar, işsizlik, sahte diplomalar. Sadece uzun süredir adı var diye istikrar oluşmaz. İstikrar icraatla, iç yönetim başarısıyla olur; kapatılan ve batırılan kurumlarla olmaz. O nedenle bize istikrardan bahsetmesinler” diye konuştu.

"TAM PARTİ ŞUBAT’TA SEÇİM OLACAKMIŞCASINA ÇALIŞIYOR"

TAM PARTİ ile ilgili soruları yanıtlayan Denktaş, partinin sahada aktif şekilde çalıştığını ve Şubat ayında yapılabilecek olası erken seçime hazırlandığını söyledi. “TAM PARTİ sahada aktif şekilde çalışıyor. Kurultay çalışmalarımız yapılıyor, erken seçim için kampanyamız bile büyük oranda hazır. Bazı düzenlemeler ve eklemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.